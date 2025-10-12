Alex Skouras (Alesonor) la The Real Estate Event: Au fost schimbări uriașe privind infrastructura în România, în ultimii 20 de ani. Schimbările continuă și vor influența piața

Alex Skouras, Co-fondator și Managing Partner Alesonor, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – the Legacy Edition, evenimentul dedicat pieței imobiliare organizat de Retail365 și Ziare.com. Prezent în primul panel, acesta a detaliat felul în care proiectul Amber Gardens, practic primul proiect rezidențial de locuințe ecologice din România, a făcut ca piața să se maturizeze în această direcție și să ceară proiecte precum cel pe care Alesonor îl realizează astăzi, Amber Forest.

Astfel, rugat de moderatorul panelului să explice de ce aleg oamenii să locuiască în acest ultim proiect Alesonor și care sunt punctele forte ale microcomunității Amber Forest, Alex Skouras a explicat faptul că, având perspectiva unui antreprenor care activează de 22 de ani pe piața din România, a putut observa încă de atunci nevoia pentru cartiere efective, în sensul spațiilor în care comunitățile se pot dezvolta și pot interacționa, așa cum erau cunoscute în numeroase țări, printre care și România și Grecia, într-o perioadă în care inclusiv vorbitorul era un copil.

„De-a lungul anilor, nevoia a fost acolo. Oamenii, familiile, utilizatorii finali veneau în permanență să ne întrebe cum ar putea trăi împreună cu familiile într-o comunitate care să hrănească relațiile interumane, să creeze legături și să le ofere, în general, răspunsuri pentru nevoile lor zilnice”, a arătat Alex Skouras.

De asemenea, acesta a arătat cum a reușit Amber Gardens, anteriorul proiect Alesonor, să ajute la cristalizarea nevoilor consumatorilor în această direcție, în sensul în care, observând felul în care funcționa o mică comunitate, acesta a putut observa și momentele în care membrii acestei comunități cereau noi și noi facilități, cum ar fi școala, grădinița, clubul de sport, restaurantele unde să poată servi o pizza cu prietenii, clinica medicală, dar și parcul unde să aibă propriile piste de biciclete și de alergare etc.

Pentru ca un astfel de concept să devină realitate însă, este nevoie ca acesta să capete masă critică, spune Alex Skouras, dar este necesară și o viziune pentru o comunitate sustenabilă a așa-numitelor „15 minute”, viziune care să răspundă, practic, tuturor acestor nevoi.

„E un drum dificil, dar este plăcut să vezi că utilizatorii finali – peste 90% dintre clienții noștri fiind familii – caută exact acest lucru, un proiect imobiliar mixt bine realizat”, a mai spus antreprenorul.

Totodată, rugat să ofere perspectiva sa asupra pieței imobiliare din România pentru următorii 10 ani, acesta a remarcat schimbările importante de infrastructură realizate în ultimii 20 de ani, schimbări care continuă și în prezent și care vor ajunge să influențeze, în cele din urmă, cererea pieței.

Nu în ultimul rând, acesta a arătat și felul în care conceptul de suburbie, dar nu în sensul în care este înțeles în prezent în București, va ajunge să influențeze piața imobiliară în următorii 10 ani.

„Cred cu tărie că suburbiile, dar nu în felul în care sunt definite astăzi în București, ci în felul în care sunt definite în multe țări din lume – de orașe mici – vor ajunge să fie create și în peisajul imobiliar românesc, nu neapărat în București, ci tot mai departe, pe măsură ce infrastructura va evolua. Acest concept, că nu este neapărat necesar să mergi în centrul Bucureștiului pentru a răspunde nevoilor familiei tale, îl vom vedea din ce în ce mai mult în următorii 10 ani, iar piața cere deja lucrul acesta”, a declarat Alex Skouras.

