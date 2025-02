Un șofer care conduce o mașină Tesla de șase ani a dezvăluit cele șapte costuri ascunse despre care nu se vorbește

Un YouTuber și proprietar de Tesla, care conduce un Model 3 de ani de zile, a împărtășit costurile ascunse ale deținerii unei astfel de mașini electrice.

Potrivit lui, există cel puțin șapte lucruri la care trebuie să fii atent.

Unele dintre acestea sunt probleme previzibile de care majoritatea oamenilor au auzit deja, dar există și costuri neașteptate.

În plus, există câteva probleme care devin relevante doar în funcție de locul în care locuiești, scrie supercarblondie.com.

Problemele potențiale pe care majoritatea proprietarilor de Tesla le cunosc

Kevin Nether, cunoscut pe YouTube drept Kevin the Tech Ninja, conduce zilnic un Tesla Model 3 de peste șase ani.

Deși canalul său se concentrează în principal pe tehnologie, a decis să facă o pauză pentru a vorbi despre experiența sa ca proprietar de Tesla.

Pentru claritate și concizie, Kevin a început cu trei probleme pe care oamenii le-ar putea anticipa, urmate de patru costuri ascunse care vin ca o surpriză.

1. Instalarea unei stații de încărcare acasă

Primul aspect pe care îl menționează Kevin este nevoia de a-ți pregăti o soluție de încărcare acasă. Fără acest lucru, te vei confrunta cu următoarea problemă:

2. Costurile ridicate la Superchargere

Dacă nu ai o stație de încărcare acasă, vei ajunge să folosești Superchargerele Tesla, ceea ce poate fi foarte costisitor.

În plus, Superchargerele sunt acum deschise și altor mărci auto, așa că este posibil să trebuiască să stai la coadă pentru a-ți încărca mașina.

3. Probleme cauzate de vremea rece

Dacă locuiești într-o zonă cu ierni aspre, trebuie să știi că mașinile electrice sunt mult mai afectate de frig decât cele pe benzină — autonomia bateriei scade semnificativ.

Kevin atrage atenția asupra altor patru costuri mai puțin evidente:

4. Taxele auto

În unele țări sau regiuni, taxele auto sunt calculate în funcție de emisii sau consumul de combustibil — dar cu o Tesla, aceste criterii nu se aplică.

Astfel, guvernul ar putea să-ți taxeze mașina pe baza unei estimări exagerate a cât conduci.

„Taxa presupune că parcurgi între 20.000 și 30.000 de mile pe an, dar eu conduc sub 10.000 de mile pe an, așa că am plătit aproape de trei ori mai mult decât ar fi trebuit”, spune Kevin.

5. Asigurarea

Asigurarea pentru Tesla poate fi costisitoare, deoarece firmele de asigurări includ în preț și posibilitatea înlocuirii bateriei — care este extrem de scumpă — sau chiar a întregii mașini.

6. Anvelopele

Un cost contraintuitiv este schimbul frecvent al anvelopelor.

Mașinile electrice, inclusiv Tesla, sunt mai grele decât cele cu motoare pe benzină, așa că anvelopele se uzează mult mai repede și trebuie înlocuite mai des.

7. Serviciile de conectivitate

Un alt cost ascuns care l-a surprins pe Kevin este cel legat de conectivitate.

„În primul an, mașina vine cu toate serviciile conectate — trafic în timp real, hărți prin satelit, radio, streaming audio și video”, spune el.

Însă după primul an, aceste funcții nu mai sunt gratuite — trebuie să plătești 10 dolari pe lună sau 100 de dolari pe an pentru a le păstra.

Pentru o mașină care e practic un „smartphone pe roți”, această veste nu e tocmai îmbucurătoare.

