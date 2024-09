Tesla deschide la București cel mai mare showroom din Europa de Est. Ce modele vor putea fi testate

Tesla Motors va deschide un nou showroom în România joi, 12 septembrie. Acesta va fi al doilea din București și cel mai mare showroom Tesla din Europa de Est. Reprezentanții companiei au anunțat și că două modele vor fi disponibile pentru test drive.

Denumit Tesla Center Pipera, showroom-ul este amplasat pe șoseaua București Nord și este al treilea spațiu destinat mașinilor electrice produse de compania lui Elon Musk după cele două pop-up store de la Timișoara și Cluj-Napoca.

Tesla Model 3 și Model Y au avut cele mai mari vânzări din gama companiei în perioada ianuarie - august 2024, potrivit datelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări. Tesla a vândut 1.257 de unități Model 3 și 639 de unități Model Y de la începutul anului în România, potrivit economica.net.

Alte modele au fost mult mai puțin atractive pentru români, inclusiv Model X (13 unități vândute) și Model S, cu doar 4 vânzări.

În 2021, primul an al Tesla Motors în România, compania a vândut doar 223 de mașini electrice cu un profit de 588.000 lei, dar vânzările au crescut rapid de la an la an, ajungând la 3.213 de unități vândute în 2023, cu un profit de 11.842.685 lei, aproape 2,4 milioane de euro.

