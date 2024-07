Softexpert - reactii dupa participarea la European Business Summit

"Am avut o serie de discutii extrem de interesante si suntem in curs de finalizare a unui parteneriat strategic impreuna o mare firma de software din Belgia".Sloganul manifestarii - Transformarea cunoasterii in crestere - speram sa se aplice astfel si firmei noastre", a declarat Cristian Nicolae, Director de Marketing Softexpert, imediat dupa intoarcerea de la Bruxelles, de la European Business Summit.

In zilele de 16 si 17 martie, la Bruxelles, a avut loc a patra editie a acestei manifestari, sub egida "Building a Europe of Excellence: Turning knowledge into growth". Softexpert a facut parte din delegatia Romaniei, alaturi de alte noua companii. Printre speakeri s-au regasit personalitati politice si economice de prestigiu, precum Dr Wolfgang Schussel, Cancelarul Austriei, Jose Manuel Barroso, Presedintele Comisiei Europene, precum si presedintii unor corporatii ca Siemens, Shell, Mital Steel sau Skype.

"European Business Summit s-a bucurat de o participare record de 2686 participanti, inclusiv 100 de speakeri de prestigiu. Ca o concluzie, mesajele principale au fost: implementarea de reforme rapide pentru accelerarea cresterii economice si a numarului de locuri de munca in Europa comunicarea beneficiilor globalizarii rezolvarea cat mai rapida a crizelor institutionale din EU", se arata in comunicatul de presa emis de Softexpert.

"Salut prezenta delegatiei Romaniei la aceasta manifestare, ca fiind parte dintr-o Europa a Excelentei si in acelasi timp, felicit compania Softexpert, care demonstreaza ca firmele romanesti din domeniul IT sunt extrem de dinamice si competitive pe piata occidentala", a declarat Dr. Ion Jinga, Ambasadorul Romaniei la Bruxelles, la o cina de gala prezidata de Dr. Wolfgang Schussel, Cancelarul Austriei si Presedintele in exercitiu al UE.

Softexpert este Microsoft Gold Certified Partner, fiind singura firma din Romania cu competenta Microsoft Mobility Solutions. Din 2002, este membru activ in cele doua asociatii nationale care reunesc firme prestigioase din domeniul informatic : ANIS si ARIES. Produsele Softexpert sunt Expert Mobile Agent - solutia Expert SFA ( Sales Force Automation ) pentru companiile de distributie si MedEXPERT - solutia Expert CRM (Customer Relationship Management) pentru reprezentantele farmaceutice.

Printre clientii Softexpert, compania aminteste Den Braven/Olanda (filiala din Romania), Beaufour - Ipsen / Franta (filiala din Romania), Mundipharma Medical / Elvetia (filiala din Romania), TransMim, Campofrio / Spania (filiala din Romania), Terapia, AC Helcor, Solarex, FreeStar. Activitatea Softexpert angreneaza si parteneri pe masura precum Microsoft, Connex Vodafone, Novensys si Scop Computers.

