Romanii, europenii care cheltuiesc cel mai putin pe sanatate

Romania a inregistrat in 2008 cheltuieli pentru sanatate de 473 de dolari/locuitor, mai mici decat in oricare alt stat membru UE, fiind pe ultimul loc in Uniune si pe unul din ultimele locuri in Europa.

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro

Numărul angajaților bugetari a ajuns la o cifră record. Cheltuielile de personal au crescut spectaculos Aparatul bugetar din România a ajuns, la finalul lunii octombrie 2024, la un număr record de 1.300.297 de posturi ocupate, depășind pentru prima dată din 2009 pragul de 1,3 milioane. Această...

Romania aloca pentru sanatate circa, mai putin decat toate tarile membre UE,, rezulta dintr-un studiu al companiei de consultanta in industria farmaceutica Cegedim.Cheltuielile totale cu medicamente pe cap de locuitor sunt de 104 euro, ceea situeaza Romania pe locul 29 din 33 de state. In 2009 au iesit deja de pe piata romaneasca 281 de medicamente, iar alte 273 se pregatesc sa iasa de pe piata, avand o scadere a vanzarilor mai mare de 50%,, sub jumatate din media UE care este de 259 la 100.000 de locuitori, iar in unele specialitati precum anestezie terapie intensiva si psihiatrie, chiar la o treime din media UE.Peste 65% dintre medicii care activeaza in Romania au varste de peste 50 de ani.