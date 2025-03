Gallagher: Europa a deschis usa unei Romanii nereformate

Cunoscutul politolog britanic Tom Gallagher publica in Financial Times un articol extrem de critic la adresa Romaniei, despre care considera ca nu este inca reformata, dar si a Uniunii Europene care nu a facut destule eforturi pentru a intelege si contribui la rezolvarea problemelor tarii.Uniunea Europeana nu a reusit niciodata sa convinga politicienii romani sa inghita hapul amar pe care li-l intindea si sa vindece tara de abuzurile care au facut din cei 15 ani care au trecut de la caderea comunismului, ani de sanse pierdute pentru reforma, scrie Gallagher.

La 26 septembrie, UE a decis sa faca din Rominia membru cu drepturi deplini din ianuarie 2007, in speranta ca masurile mult asteptate care sa curete guvernul vor fi luate in primavara anului viitor. "Dar va fi oare elita romneasca, formata in special de oameni de afaceri fost comunisti, impresionata de amenintarea de excludere a tarii de la unele politici, in caz de esec? Ma indoiesc", comenteaza Tom Gallagher. Aceasta elita si-a aratat indrazneala la 8 septembrie, cand Parlamentul roman a refuzat sa adopte o lege care obliga 100.000 de oficiali din administratia publica si alesi sa dezvaluie amploarea si originile averilor lor.

Romania trebuie sa primeasca 30 de miliarde de euro de la Bruxelles pana in 2012 si exista temeri ca in loc sa modernizeze tara, acesti bani vor alimenta coruptia la o scara de neimaginat. Exista multe modalitati de a deturna banul public catre retele de politicieni preocupati de propriile afaceri.

Ads

Alianta dificila dintre reformatori si forte postcomuniste, aflata la putere din 2004, a facut ca multe eforturi anticoruptie sa esueze. Apelurile pentru mai multa disciplina venite din partea lui Franco Frattini, vicepresedintele Comisiei Europene, nu au avut un impact prea mare. Frattini a laudat-o pe Monica Macovei, ministrul justitiei, pentru progresele pe care le-a facut pentru a scoate justitia de sub controlul politicienilor avari. Aceasta este insa atacata in guvern, iar presedintele Basescu, care i-a sprijinit reformele, face obiectul unei planuite proceduri de demitere.

Realizarile lui Macovei ar fi putut fi mai mari, daca ar fi avut loc alegeri anticipate. Partidul Social Democrat, principalul urmas al Partidului Comunist, este inca cel mai mare si este dominat de oameni de afaceri care si-au facut averile manipuland haosul tranzitiei catre piata libera. Unii dintre acestia spera sa revina la putere in alianta cu oamenii de afaceri care domina Partidul Liberal, scrie politologul britanic.

Ads

Acesta condisera ca Olli Rehn a gresit, in 2005, opunandu-se alegerilor anticipate care ar fi fructificat popularitatea presedintelui Basescu si ar fi putut avea drept rezultat o majoritate care sa sprijine reforma. Rehn a considerat ca alegerile anticipate ar irosi un timp pretios din pregatirile pentru aderare, dar reformele au fost blocate de Parlament si de luptele interne din ministere dintre rivali din cadrul coalitiei.

Douazeci de unu de milioane de romani au indurat ani de terapie de soc, dupa inceperea negocierilor de aderare la UE, in 2000. Salariile reprezinta 15 la suta din media europeana, dar preturile pentru utilitati se apropie de cele vestice.

Poate cea mai mare greseala a Uniunii Europene a fost ca nu a luat masuri sa se asigure ca adoptarea reformelor economice va fi dublata de indeplinirea conditiilor politice pentru aderare.

Predecesorul lui Rehn, Guenter Verheugen, a incheiat negocierile in 2004, cand multe din reforme existau doar pe hartie. Rehn a insistat asupra redeschiderii negocierilor la capitole precum justitia si a introdus sanctiuni pentru nerespectarea angajamentelor.

Ads

Elita romaneasca stie insa ca mare parte din economia romaneasca este deja, virtual, in Uniunea Europeana. Aproape toate bancile, mare parte din industria alimentara si cea energetica sunt contralate de capital vest-european. Aceste companii au facut lobby intens pentru ca Romania sa adere in 2007, cu promisiuni ca se vor face reforme.

Situatia ar fi putut fi foarte diferita daca Uniunea Europeana ar fi cerut Bucurestiului prerogative mai ample de supraveghere pentru a inlatura impedimentele din calea reformelor. Dar Bruxelles-ul a adoptat o abordare lipsita de imaginatie fata de problemele Romaniei, una care abia poate fi considerata superficiala. Este greu sa scapi de impresia ca Romania adera in mare parte in termenii fixati de elita locala, care i-a depasit adesea in inteligenta pe functionarii de la Bruxelles, apreciaza Gallagher.

Statele deja membre ale Uniunii Europene nu se pot izola de consecintele aderarii unei Romanii nereformate. Cei mai mari perdanti vor fi insa insisi romanii. Sondajele arata ca majoritatea lor nu se asteapta ca in anii urmatori coruptia sa se reduca semnificativ. Aproape o cincime din forta de munca a emigrat deja. Prapastia dintre guvernanti si guvernati nu se va reduce, iar pericolul populist nu poate fi exclus.

Aplicarea aceleiasi metodologii lenese in cazul aderarii tarilor din Balcanii de Vest si Turciei ar putea avea consecinte dezastruoase pentru stabilitate intr-o regiune in care UE doreste sa-si instaureze valorile moderne, incheie politologul britanic.

NewsIn

Ads