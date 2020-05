Altex Romania a donat spitalelor din Romania monitoare de Terapie Intensiva in valoare de 60.000 de euro

Potrivit unui comunicat de presa al companiei, transmis marti AGERPRES, primele trei monitoare au fost donate Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes", respectiv Spitalului Clinic Colentina, ambele aflate in administrarea Primariei Municipiului Bucuresti, prin ASSMB. Totodata, alte patru monitoare au ajuns la Spitalul de Boli Infectioase Brasov si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu.Monitoarele de Terapie Intensiva comandate de Altex Romania au fost aduse in tara cu ajutorul unui avion militar.Complementar acestei donatii, compania a anuntat si contractarea serviciilor unei firme specializate pentru a pune in functiune monitoarele in spitale, intrucat respectarea conditiilor de acuratete la montare este esentiala pentru exploatarea ulterioara a acestor monitoare la cei mai buni parametri."Monitoarele de functii vitale sunt dispozitive foarte importante pentru supravegherea pacientilor cu forme medii sau severe de boala. In pavilionul in care vor ajunge aceste monitoare, la Terapie Acuta, erau necesare monitoare suplimentare si mai noi si acum le avem", a declarat Simin-Aysel Florescu, director medical, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes".La randul sau, conferentiar doctor Victoria Birlutiu, medic in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, a mentionat ca monitoarele ultramoderne reprezinta cea mai mare si mai buna donatie pentru cazurile critice pe care le gestioneaza in sectia Boli Infectioase.Fundatia Altex si Altex Romania au lansat pe site-ul propriu campania #impreuna prin care se doreste, alaturi de clienti, sa se doteze cu aparatura performanta 30 de paturi din sectiile de Terapie Intensiva ale spitalelor din Romania, respectiv cu monitoare si ventilatoare de ultima generatie. Echipamentele au fost analizate, selectate si validate de catre medici si specialisti, parte dintre acestia fiind membri ai Comisiei COVID-19 din cadrul Ministerului Sanatatii.Altex Romania a fost infiintata in urma cu 28 de ani si are in portofoliu, la momentul actual, 125 magazine deschise in intreaga tara.