Obiceiul Generației Z legat de telefon pe care toată lumea ar trebui să-l adopte

Deși Generația Z este adesea criticată pentru timpul petrecut pe telefon, tinerii din această generație au dezvoltat și obiceiuri digitale surprinzător de sănătoase. Unul dintre ele ar putea fi adoptat de oricine — și ar face diferența în felul în care ne raportăm la tehnologie.

Mulți tineri din Generația Z (și chiar unii mileniali) își țin telefonul pe „Do Not Disturb” (DND- nu deranja) toată ziua. Modul silențios nu mai e suficient — acum e DND 24/7. Pe TikTok, videoclipurile marcate cu „#DND” sau „#DND24/7” îi arată pe adolescenți și tinerii de 20 și ceva de ani povestind cât de liniștiți și productivi se simt de când și-au schimbat setările de notificări.

Să-ți faci telefonul practic inutil toată ziua pare cel mai apropiat lucru de zen — dar și puțin înfricoșător. Totuși, pentru Generația Z, telefonul este al lor, timpul este al lor, iar dacă au nevoie de limite, e dreptul lor să le stabilească.

„Când încerc să învăț pentru un examen, o notificare nouă pe Snapchat sau Instagram mă poate trimite imediat într-o spirală de scrollat fără sens timp de câteva minute,”

spune Madeline Kerestman, studentă la medicină și influencer de 21 de ani, care își activează DND câteva ore pe zi.

Cercetările susțin ideea ei: un studiu al Universității din California, Irvine, a arătat că, în medie, unui angajat îi ia aproximativ 23 de minute să revină la o sarcină după o întrerupere.

Pentru Kerestman, nu este vorba doar de concentrare, ci și de „protejarea păcii interioare”. Ea spune că preferă să trăiască în prezent, nu pentru doza de dopamină oferită de fiecare „like” nou.

Ads

„Primesc constant notificări de la TikTok și Instagram despre aprecieri, comentarii sau urmăritori noi. Îmi place partea asta de conexiune, dar uneori devine stresantă și copleșitoare,” mărturisește ea.

Un bonus al modului DND? Eviți apelurile și mesajele spam care ne bombardează pe toți.

Cum activezi modul „Do Not Disturb”

Pe Android: tragi în jos din ecranul principal pentru a deschide centrul de notificări, apoi din nou pentru panoul complet. Atingi „Do Not Disturb” pentru a-l activa.

Pe iPhone: mergi la Settings > Focus > Do Not Disturb. Poți seta ore specifice în care vrei ca telefonul să fie pe DND și o listă de persoane care pot totuși să te contacteze.

De ce Generația Z adoptă DND non-stop

Tinerii din Gen Z se simt copleșiți de tehnologie și încearcă să devină mai minimalisti digital. Unii au renunțat complet la smartphone-uri în favoarea telefoanelor cu clapetă. Pe TikTok, unii documentează cum e să trăiești cu un astfel de telefon sau cum să transformi un iPhone într-un „dumb phone” – un telefon fără aplicații.

Ads

The New York Times a scris despre „Luddite Group”, un grup de adolescenți din New York care se întâlnesc în parc pentru a citi — fără telefoane.

„Când am luat un telefon cu clapetă, totul s-a schimbat instantaneu. Am început să-mi folosesc creierul,” a spus unul dintre ei.

Și alți tineri, precum Chinedu Kenechukwu (24 de ani, Lagos, Nigeria), folosesc DND pentru a-și proteja liniștea:

„Anul trecut am avut DND activ aproape toată ziua, în majoritatea zilelor. Am anxietate uneori, iar apelurile îmi cresc anxietatea, așa că îl folosesc ca să-mi protejez pacea.”

DND ca formă de control și granițe sănătoase

Psihoterapeuta Lauren Larkin, fondatoarea Lel Therapy, consideră că acest obicei este modul Gen Z de a-și recăpăta controlul într-o lume hiperconectată:

„DND ajută la stabilirea limitelor. Îți oferă control asupra relațiilor care nu te mai servesc, reducând accesul pe care îl au alții la tine — sau pe care îl ai tu la ei.”

Pentru cei cu ADHD, modul DND poate fi un instrument valoros: îi ajută să răspundă la mesaje doar atunci când sunt pregătiți, fără presiune.

Ads

Totuși, Larkin avertizează că, uneori, DND constant poate ascunde anxietate sau depresie.

„Dacă notificările îți provoacă gânduri accelerate, transpirație, palpitații, greață sau tulburări de somn, ar putea fi un semn al unei tulburări de anxietate,” spune ea.

„Depinde de de ce alegi să te deconectezi.”

De ce generațiile mai în vârstă nu înțeleg

Pentru cei obișnuiți să fie mereu de găsit, ideea de „nu deranja” 24/7 pare de neînțeles. Prietenii se frustrează, familia se neliniștește, iar online circulă glume despre „victoria” de a reuși totuși să trimiți o notificare cuiva care vrea doar liniște.

„Mama mea îmi spune mereu: ‘Ești mereu pe telefon! Cum de nu poți răspunde la un mesaj în cinci minute?’,” spune Kerestman. „Dar faptul că suntem mereu conectați nu înseamnă că trebuie să fim mereu disponibili.”

Terapeuta Emily Cooper din Seattle adoră funcția DND.

„Presupun că dacă cineva are cu adevărat nevoie de mine, mă va suna din nou. Mama mea, în schimb, răspunde doar ca să spună că nu poate vorbi,” glumește ea.

Ads

Cooper crede că doar părinții și copiii ar trebui să aibă acces permanent unul la celălalt, iar pentru restul — DND e perfect.

„E reconfortant să simți că deții controlul. Să alegi tu când te conectezi, nu să fii tras în conversații și notificări toată ziua.”

Studiile arată că notificările constante eliberează cortizol — hormonul stresului — menținând creierul într-o stare de alertă, scrie huffpost.com.

„Sistemul nostru nervos are nevoie de pauze,” spune Cooper. „Și sincer, nimeni nu ar trebui să aibă acces la noi 24/7. Așteptarea asta e pur și simplu nerealistă.”

...citeste mai departe despre "Obiceiul Generației Z legat de telefon pe care toată lumea ar trebui să-l adopte" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro