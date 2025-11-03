YouTube șterge videoclipurile care arătau cum să ocolești cerințele Windows 11. Utilizatorii: „Nu e periculos, e cenzură”

YouTube a eliminat mai multe videoclipuri care explicau cum pot fi ocolite cerințele de cont și hardware impuse de Microsoft pentru Windows 11, invocând „încălcarea politicilor privind conținutul periculos”. Însă creatorii afectați susțin că nu e vorba despre securitate, ci despre limitarea libertății utilizatorilor și controlul asupra modului în care aceștia își instalează sistemul de operare.

Videoclipuri șterse fără avertisment

Canalul Cyber CPU Tech, cunoscut pentru tutoriale dedicate Windows, a publicat două clipuri în care demonstra metode simple de instalare a Windows 11 fără cont Microsoft și fără cerința hardware TPM 2.0, restricții care au generat frustrare în rândul utilizatorilor cu PC-uri mai vechi.

Ambele clipuri au fost șterse la scurt timp după publicare, YouTube invocând „promovarea activităților periculoase sau ilegale care pot provoca vătămări grave sau deces”. Formularea, evident exagerată pentru context, a stârnit reacții ironice în comunitate.

„Să instalezi Windows fără un cont online nu e o activitate periculoasă. E o alegere de utilizator. Nu înțeleg de ce clipurile mele au fost tratate ca un risc pentru siguranța fizică”, a declarat creatorul, cunoscut sub numele Rich.

Inițial, Rich a crezut că a fost vorba despre o eroare de clasificare din partea algoritmilor de detecție automată. Dar după ce și al doilea videoclip a fost șters, el a început să suspecteze o intervenție indirectă a Microsoft, mai ales având în vedere că subiectul era sensibil pentru companie.

