YouTube Premium Lite a ajuns și în România: 17 lei pe lună pentru… reclame „mai puține”

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 19:28
164 citiri
YouTube Premium Lite a ajuns și în România: 17 lei pe lună pentru… reclame „mai puține”
FOTO Unsplash

Google încearcă o strategie nouă pe piața locală și lansează YouTube Premium Lite, un abonament mai ieftin decât varianta completă, dar care vine cu multe limitări. Serviciul a fost introdus în primăvara acestui an în câteva țări europene și acum poate fi testat și de utilizatorii români, cu prima lună gratuită.

Pentru 17 lei pe lună, planul promite reducerea numărului de reclame în timpul vizionării. Totuși, nu toate categoriile scapă de întreruperi: clipurile muzicale și formatul Shorts, adică tocmai zonele cele mai populare de pe platformă, vor afișa în continuare publicitate, doar că „mai rar”. În schimb, conținutul de tip gaming, știri, beauty sau modă ar urma să fie vizionat fără reclame.

Ce NU primești față de YouTube Premium

Atenție însă: Lite nu este o variantă completă, ci doar o versiune „minimă” a abonamentului Premium. Nu include YouTube Music Premium, nu îți permite să descarci clipuri pentru vizionare offline și nici nu oferă redare în fundal pe telefon atunci când folosești alte aplicații. Cu alte cuvinte, pentru muzică fără reclame și toate funcțiile extra, singura opțiune rămâne abonamentul Premium standard, mai scump, dar complet.

Google poziționează acest produs pentru utilizatorii care vor doar să scape (parțial) de reclame, fără să plătească prețul întreg. Criticii spun însă că diferența de cost nu este suficient de mare ca să justifice lipsa funcțiilor esențiale.

...citeste mai departe despre "YouTube Premium Lite a ajuns și în România: 17 lei pe lună pentru… reclame „mai puține”" pe Ziare.com

Uber închide în România opțiunea care le permitea pasagerilor să plătească mai puțin pentru curse. A fost valabilă doar un an și jumătate
Uber închide în România opțiunea care le permitea pasagerilor să plătească mai puțin pentru curse. A fost valabilă doar un an și jumătate
După mai puțin de doi ani de la lansare, Uber închide serviciul UberX Share în România, opțiunea care permitea pasagerilor să împartă aceeași cursă și să plătească mai puțin....
Adio reclame care te sperie la miezul nopții. Un stat obligă Netflix și YouTube să reducă volumul spoturilor
Adio reclame care te sperie la miezul nopții. Un stat obligă Netflix și YouTube să reducă volumul spoturilor
Dacă te-ai speriat de volumul unei reclame de pe Netflix sau de faptul că YouTube a bubuit brusc mai tare decât piesa, statul California are o veste bună. O nouă lege, semnată de guvernatorul...
#tehnologie, #YouTube, #aplicatii , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă