YouTube face un pas uriaș spre globalizare. Ce face funcția de dublare automată a coloanei sonore

Luni, 15 Septembrie 2025, ora 19:11
232 citiri
YouTube face un pas uriaș spre globalizare. Ce face funcția de dublare automată a coloanei sonore
FOTO Unsplash

Funcția de dublare automată a coloanei sonore, testată până acum doar cu câțiva creatori selectați, devine disponibilă pentru toată lumea. Noua opțiune le permite autorilor să-și traducă instantaneu clipurile în mai multe limbi, crescând astfel șansele de a ajunge la o audiență internațională.

La încărcarea unui videoclip, sistemul detectează limba vorbită și generează automat piste audio în limbile selectate de creator. Utilizatorii care folosesc YouTube în acea limbă vor auzi direct coloana sonoră tradusă, dar pot comuta oricând la varianta originală, dacă preferă.

Cum funcționează dublarea cu AI

Noua tehnologie este construită pe baza modelelor Gemini, aceleași folosite de Google și pentru traducerea apelurilor de voce pe telefoanele Pixel 10. Spre deosebire de subtitrările automate, această funcționalitate creează o coloană sonoră complet nouă, cu dialog tradus și sincronizat pe durata originală a clipului.

În prezent, sistemul poate transforma videoclipurile din engleză în opt limbi de circulație internațională: franceză, germană, hindi, indoneziană, italiană, japoneză, portugheză și spaniolă. Pe viitor, lista va fi extinsă și pentru creatori care nu vorbesc engleză nativ, deschizând astfel oportunități pentru un public și mai divers.

Rămâne de văzut dacă Google va merge la fel de departe ca Meta, care pe Facebook și Instagram a integrat și sincronizarea mimicii faciale pentru o experiență mai realistă. Deocamdată, YouTube lasă expresivitatea vizuală neatinsă, creatorii fiind sfătuiți să verifice atent materialele dublate înainte de publicare pentru a evita surprize neplăcute.

...citeste mai departe despre "YouTube face un pas uriaș spre globalizare. Ce face funcția de dublare automată a coloanei sonore" pe Ziare.com

Uber închide în România opțiunea care le permitea pasagerilor să plătească mai puțin pentru curse. A fost valabilă doar un an și jumătate
Uber închide în România opțiunea care le permitea pasagerilor să plătească mai puțin pentru curse. A fost valabilă doar un an și jumătate
După mai puțin de doi ani de la lansare, Uber închide serviciul UberX Share în România, opțiunea care permitea pasagerilor să împartă aceeași cursă și să plătească mai puțin....
Adio reclame care te sperie la miezul nopții. Un stat obligă Netflix și YouTube să reducă volumul spoturilor
Adio reclame care te sperie la miezul nopții. Un stat obligă Netflix și YouTube să reducă volumul spoturilor
Dacă te-ai speriat de volumul unei reclame de pe Netflix sau de faptul că YouTube a bubuit brusc mai tare decât piesa, statul California are o veste bună. O nouă lege, semnată de guvernatorul...
#tehnologie, #YouTube, #aplicatii , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă