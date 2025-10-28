YouTube și-a schimbat interfața. Noul player video și pictograme redesenate aduc o experiență mai clară și mai modernă

Luni, 27 Octombrie 2025, ora 22:55
80 citiri
YouTube și-a schimbat interfața. Noul player video și pictograme redesenate aduc o experiență mai clară și mai modernă
FOTO YouTube

YouTube lansează cea mai amplă actualizare vizuală din ultimii ani pentru aplicația mobilă, aducând un design nou al interfeței pe Android, deja testat anterior cu utilizatorii YouTube Premium.

Actualizarea vizează atât pictogramele și meniurile aplicației, cât și playerul video, care primește un aspect complet modernizat și mai apropiat de experiența oferită pe televizoare smart.

Player video reproiectat

Noua interfață a playerului introduce butoane mai mari, rotunjite și o bară de navigare transparentă, care oferă un look curat și minimalist. În modul landscape, butoanele „Up/Down”, „Comment”, „Save”, „Share” și „Overflow” sunt grupate într-un container în formă de pilulă poziționat în colțul din stânga jos.

De cealaltă parte, în dreapta jos, apare un nou buton „More videos”, care afișează recomandări imediat ce redarea este oprită. Fundalul ecranului nu mai devine automat întunecat, oferind o tranziție mai lină între vizionare și navigare.

O altă noutate este animația actualizată pentru gestul de dublu-tap, folosit pentru a sări înainte sau înapoi în videoclip, acum mai fluidă și mai puțin intruzivă, astfel încât să nu distragă atenția în timpul vizionării.

Actualizarea aduce și noi efecte vizuale pentru interacțiunile utilizatorului. Butonul Like se poate anima diferit în funcție de conținutul videoclipului, de exemplu, o notă muzicală animată la clipurile muzicale sau o scânteie la videoclipurile de gaming.

De asemenea, salvarea unui clip într-un playlist este acum însoțită de o animație dedicată, iar listele de redare primesc coperți generate automat din imaginile clipurilor incluse. Secțiunea de comentarii primește, la rândul ei, o transformare importantă: comentariile sunt afișate acum sub forma unor fire de conversație (threaded design), facilitând urmărirea răspunsurilor și conversațiilor între utilizatori.

Noua interfață și setul complet de actualizări sunt disponibile începând cu versiunea YouTube 20.42 (sau mai nouă) pentru Android și iOS.

...citeste mai departe despre "YouTube și-a schimbat interfața. Noul player video și pictograme redesenate aduc o experiență mai clară și mai modernă" pe Ziare.com

Instagram adaugă, în sfârșit, o funcție cerută de ani de zile de utilizatori
Instagram adaugă, în sfârșit, o funcție cerută de ani de zile de utilizatori
După numeroase solicitări și comparații cu platforma YouTube, Instagram introduce în sfârșit o funcție așteptată de toți. Este vorba de istoricul vizionărilor pentru Reels, care le...
HBO Max lansează un nou sistem de rating. Utilizatorii vor putea de acum să dea „note” filmelor și serialelor
HBO Max lansează un nou sistem de rating. Utilizatorii vor putea de acum să dea „note” filmelor și serialelor
HBO Max schimbă modul în care utilizatorii își exprimă părerea despre filme și seriale. Platforma introduce un sistem de rating complet nou, care renunță la clasicele stele sau note și...
#tehnologie, #YouTube, #aplicatii , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0848 RON

0.0013

1 USD = 4.3684 RON

-0.0105
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
  2. Cum își omoară utilizatorii bateria telefonului fără să-și dea seama. Cele mai frecvente greșeli la smartphone-uri
  3. Șocul unui bărbat după ce a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă a casei sale. "Atunci am făcut prima mea greșeală: am decis să-l opresc"
  4. Cum e să trăiești în cele mai inteligente orașe din lume: ”Nu mai am nevoie de chei, carduri sau portofel”
  5. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană
  6. O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul lui ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”
  7. Avertisment pentru evazioniști. Ofensiva pregătită de ANAF, cu ajutorul inteligenței artificiale
  8. Americanii au prezentat avionul de luptă fără pilot care decolează vertical, fara pistă, și poate zbura fără GPS
  9. Meta interzice ChatGPT pe WhatsApp. Schimbare majoră pentru miliarde de utilizatori
  10. Nike a reinventat mersul. Pantofii care merg „singuri” și promit să schimbe totul