YouTube schimbă fața aplicației, dar noul design testează răbdarea utilizatorilor

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 20:00
405 citiri
YouTube schimbă fața aplicației, dar noul design testează răbdarea utilizatorilor
FOTO Unsplash

YouTube pregătește o transformare vizuală a aplicației sale mobile, iar primele teste deja au împărțit comunitatea în două tabere. Noua interfață promite un look mai aerisit și mai centrat pe conținut, dar nu toată lumea e încântată de direcția aleasă.

Cea mai mare schimbare se vede pe pagina de vizionare a clipurilor: fotografia de profil a canalului devine mai mare și apare lângă titlu, iar numele tradițional al canalului dispare, fiind înlocuit cu @username. Butoanele pentru like, dislike, share, download și subscribe și-au pierdut etichetele text, rămânând doar iconițele, iar clopoțelul pentru notificări a fost mutat primul în listă.

Shorts mai compacte, reacții împărțite

Nici secțiunea de Shorts nu scapă de modificări: butoanele sunt acum mai mici, lucru pe care unii îl văd drept un pas spre un design modern, dar alții îl consideră incomod și mai greu de folosit. În general, fanii minimalismului apreciază noul stil, în timp ce criticii îl descriu drept „înghesuit” și mai puțin intuitiv, mai ales pentru cei care se bazau pe numele canalului atunci când decideau ce să urmărească.

Deocamdată, interfața este disponibilă doar pentru un grup restrâns de utilizatori, în fază de test, iar YouTube colectează feedback înainte de a lua decizia finală privind lansarea globală.

...citeste mai departe despre "YouTube schimbă fața aplicației, dar noul design testează răbdarea utilizatorilor" pe Ziare.com

Uber închide în România opțiunea care le permitea pasagerilor să plătească mai puțin pentru curse. A fost valabilă doar un an și jumătate
Uber închide în România opțiunea care le permitea pasagerilor să plătească mai puțin pentru curse. A fost valabilă doar un an și jumătate
După mai puțin de doi ani de la lansare, Uber închide serviciul UberX Share în România, opțiunea care permitea pasagerilor să împartă aceeași cursă și să plătească mai puțin....
Adio reclame care te sperie la miezul nopții. Un stat obligă Netflix și YouTube să reducă volumul spoturilor
Adio reclame care te sperie la miezul nopții. Un stat obligă Netflix și YouTube să reducă volumul spoturilor
Dacă te-ai speriat de volumul unei reclame de pe Netflix sau de faptul că YouTube a bubuit brusc mai tare decât piesa, statul California are o veste bună. O nouă lege, semnată de guvernatorul...
#tehnologie, #YouTube, #aplicatii , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă