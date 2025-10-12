Xiaomi 17 Pro vine cu surprize majore: ecran secundar Magic Back și baterie uriașă de 6300 mAh

Xiaomi 17 Pro vine cu surprize majore: ecran secundar Magic Back și baterie uriașă de 6300 mAh
Finalul acestei luni va aduce lansarea seriei Xiaomi 17, formată din modelele 17, 17 Pro și 17 Pro Max, iar compania chineză pare pregătită să dea o replică directă noilor iPhone 17 Pro și Pro Max. De data aceasta, Xiaomi mizează pe inovații vizibile și pe performanțe brute care să pună telefoanele sale în lumina reflectoarelor.

Camere Leica și ecran secundar pentru selfie-uri

Xiaomi 17 Pro va păstra colaborarea cu Leica pentru sistemul foto și va introduce o funcție spectaculoasă: Magic Back Screen – un mic display integrat în zona camerei foto, util pentru a încadra selfie-uri cu oricare dintre senzorii principali. Configurația foto include o cameră principală de 50 MP cu deschidere f/1.67, un teleobiectiv de 5x zoom optic cu distanță focală de 115 mm și deschidere f/3.0, plus un ultrawide de 17 mm, care promite o calitate mai bună decât rivalul Apple, chiar dacă unghiul de vizibilitate e ușor mai îngust.

Sub carcasă, Xiaomi 17 Pro va fi propulsat de noul Snapdragon 8 Gen 5, deja testat în Geekbench cu rezultate impresionante: peste 3800 de puncte single-core și aproape 12.000 multi-core, scor cu aproximativ 20% mai mare decât cel al procesorului Apple A19 Pro pe iPhone 17 Pro Max. Practic, în testele multi-core diferența înclină balanța clar spre Xiaomi.

Autonomia promite să fie unul dintre punctele forte: telefonul va integra o baterie de 6300 mAh pe tehnologie siliciu-carbon, cu încărcare rapidă la 100 W prin cablu și 50 W wireless.

Autonomia promite să fie unul dintre punctele forte: telefonul va integra o baterie de 6300 mAh pe tehnologie siliciu-carbon, cu încărcare rapidă la 100 W prin cablu și 50 W wireless.

