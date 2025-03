Noul update Windows 11 blochează PC-urile! Microsoft recunoaște problemele, utilizatorii sunt avertizați

Cea mai recentă actualizare critică lansată de Microsoft pentru Windows 11 a creat haos printre utilizatori, provocând blocări, erori grave și, în unele cazuri, chiar celebrul Blue Screen of Death (BSOD). Actualizarea KB5053598, destinată versiunii Windows 11 24H2, a fost introdusă în ciclul de update-uri din martie 2025, însă numeroase raportări sugerează că instalarea acesteia vine cu probleme serioase.

Microsoft retrage update-ul pentru unele PC-uri

Mulți utilizatori au constatat că sistemele lor refuză să mai pornească după instalarea update-ului. Printre cele mai frecvente probleme raportate se numără blocarea conexiunilor Remote Desktop (RDP), întreruperea forțată a procesului de instalare și revenirea automată la versiunea anterioară după un restart. În unele cazuri, procesul de actualizare ajunge până la 98%, dar înainte de finalizare sistemul repornește și elimină update-ul, afișând mesajul de eroare "Something didn’t go as planned – don’t worry, we’re uninstalling".

Microsoft a recunoscut oficial problemele și a decis suspendarea temporară a update-ului pentru PC-urile afectate. Totuși, pentru utilizatorii care au instalat deja această versiune problematică, nu există încă o soluție clară. Experții recomandă dezinstalarea manuală a actualizării accesând Settings > Update History > Uninstall updates.

Această situație vine într-un moment critic pentru utilizatorii Windows 10, care trebuie să ia o decizie importantă înainte de octombrie 2025, când suportul oficial pentru această versiune va expira. În condițiile în care multe PC-uri nu sunt compatibile cu Windows 11, iar actualizările recente ridică semne de întrebare asupra stabilității sistemului de operare, mulți utilizatori se întreabă dacă upgrade-ul la Windows 11 este o opțiune viabilă.

