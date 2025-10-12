Windows 11 primește un dark mode complet. Interfață uniformă și consum redus pe ecranele OLED

După ani de așteptare și plângeri din partea utilizatorilor, Microsoft a lansat în sfârșit o actualizare care aduce un dark mode complet și uniform în Windows 11. Noua versiune, identificată ca build 26220.6772 (KB5065797), extinde tema întunecată la întregul sistem de operare, eliminând porțiunile „albe” care strică aspectul vizual.

De acum, toate elementele interfeței, File Explorer, ferestrele de dialog, aplicația Settings, Control Panel și meniurile contextuale, adoptă același ton închis, oferind o experiență coerentă și mai confortabilă pentru ochi. Pe monitoarele OLED, efectul vine cu un bonus: un consum de energie mai mic, datorită pixelilor dezactivați în zonele negre.

Ce alte noutăți aduce actualizarea

Pe lângă revizuirea estetică, Microsoft a introdus câteva funcții utile, printre care:

- „Click to Do” în Copilot+ – permite selectarea obiectelor din imagini pentru copiere sau conversie rapidă;

- Conversii automate de unități (lungime, volum, temperatură etc.) direct din Copilot;

- Îmbunătățiri pentru Windows Hello, cu suport extins pentru cititoare de amprentă dedicate.

Pentru moment, actualizarea este disponibilă doar în canalul Windows Insider Preview, dar lansarea pentru toți utilizatorii este așteptată în următoarele săptămâni.

