Microsoft adaugă o comanda vocală în Windows 11. PC-urile pot răspunde acum la vocea utilizatorului

Joi, 16 Octombrie 2025, ora 20:09
38 citiri
Microsoft adaugă o comanda vocală în Windows 11. PC-urile pot răspunde acum la vocea utilizatorului
FOTO Unsplash

Microsoft aduce un nou nivel de interacțiune între utilizatori și PC-urile cu Windows 11, introducând activarea vocală prin comanda „Hey Copilot”. După ani de testare internă și experimente cu grupul Windows Insider, funcția este acum disponibilă oficial, transformând modul în care poți folosi asistentul AI al companiei, Microsoft Copilot.

Noua actualizare le permite utilizatorilor să activeze microfonul și să vorbească direct cu Copilot, fără a apăsa niciun buton, similar cu modul în care funcționează Siri pe iPhone sau „Hey Gemini” pe dispozitivele Android.

Cum funcționează „Hey Copilot”

Funcția este opțională și trebuie activată manual. Odată ce intri în setările aplicației Copilot din Microsoft Store și bifezi opțiunea „Enable Hey Copilot”, poți începe să comunici cu AI-ul folosind vocea ta.

„Pentru a începe, activați opțiunea «Hei, Copilot» în Setările aplicației Copilot, apoi puneți pur și simplu o întrebare care începe cu «Hei, Copilot»”, a explicat Yusuf Mehdi, vicepreședintele executiv al Microsoft.

Când asistentul este activat, în partea de jos a ecranului apare simbolul microfonului și logo-ul Copilot, însoțite de un semnal sonor. Poți încheia conversația spunând „La revedere”, apăsând „X” sau așteptând câteva secunde de inactivitate.

Pentru utilizatorii care activează și opțiunea Copilot Vision, AI-ul va putea analiza ce se află pe ecran și oferi instrucțiuni în timp real. Spre exemplu, dacă întâmpini o problemă cu o setare Windows sau nu știi cum să folosești o aplicație, Copilot poate interpreta contextul vizual și te poate ghida pas cu pas.

Microsoft a precizat că sistemul „Hey Copilot” folosește un detector de activare cu buffer audio de 10 secunde, stocat exclusiv în memoria locală a dispozitivului. Cu alte cuvinte, vocea ta nu este trimisă pe internet doar pentru detectarea comenzii. Totuși, odată ce AI-ul începe procesarea cererii, conexiunea online devine necesară pentru interpretarea și generarea răspunsului.

...citeste mai departe despre "Microsoft adaugă o comanda vocală în Windows 11. PC-urile pot răspunde acum la vocea utilizatorului" pe Ziare.com

Windows 10 rămâne oficial fără protecție. Milioane de utilizatori expuși atacurilor cibernetice după oprirea suportului Microsoft
Windows 10 rămâne oficial fără protecție. Milioane de utilizatori expuși atacurilor cibernetice după oprirea suportului Microsoft
Începând de marți, 14 octombrie, Microsoft nu mai oferă actualizări gratuite de securitate pentru Windows 10, sistemul de operare folosit încă de aproape 40% dintre utilizatorii de Windows...
Google DeepMind descoperă, cu ajutorul AI, o posibilă nouă cale în tratamentul cancerului
Google DeepMind descoperă, cu ajutorul AI, o posibilă nouă cale în tratamentul cancerului
Un nou model de inteligență artificială creat de Google DeepMind, în colaborare cu Universitatea Yale, ar putea deschide o direcție revoluționară în tratamentele oncologice. Sistemul,...
#tehnologie, #Microsoft, #Windows , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0884 RON

-0.0001

1 USD = 4.3642 RON

-0.0096
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
  2. Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
  3. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  4. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  5. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  6. Călătorie spre Marte în mai puțin de 6 luni? Racheta cu energie stelară promite exact asta
  7. Șocul omenirii, anunțul amenințător a 8.590 de savanți: Anul când inteligența umană va fi depășită de ceva special VIDEO
  8. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  9. România va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. "Un pas important pentru viitorul nostru digital"
  10. Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele