Windows 11 scapă, în sfârșit, de bug-ul absurd care făcea PC-urile să repornească în loc să se oprească

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 12:50
FOTO Unsplash

După un deceniu de frustrări și confuzii, Microsoft a pus capăt unuia dintre cele mai enervante comportamente din Windows: opțiunea „Update and shut down” care nu oprea, de fapt, calculatorul. În noul update Windows 11 25H2, sistemul chiar se închide după instalarea actualizărilor, nu mai revine pe ecranul de login ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Un bug vechi de 10 ani, rezolvat în 2025

Problema, prezentă încă din Windows 10, îi păcălea constant pe utilizatori. Mulți credeau că au ales greșit „Update and restart”, când de fapt sistemul pur și simplu ignora comanda de oprire după finalizarea update-urilor. Microsoft nu a recunoscut oficial bug-ul timp de ani de zile, dar în sfârșit a oferit o soluție clară.

Potrivit publicației WindowsLatest, eroarea a fost corectată prin actualizarea KB5067036, lansată opțional în octombrie 2025, urmând ca remedierea să ajungă la toți utilizatorii odată cu Patch Tuesday din 11 noiembrie. În documentația oficială, Microsoft menționează simplu că „a fost rezolvată o problemă care împiedica sistemul să se oprească după instalarea actualizărilor”, fără a explica de ce a durat atât de mult.

În termeni tehnici, bug-ul apărea pentru că procesul de „Update and shut down” include două faze: instalarea actualizărilor și o repornire în modul offline, necesară pentru aplicarea completă a modificărilor. Comanda de oprire finală era pierdută în acest proces, ceea ce ducea la reluarea automată a sesiunii Windows.

De acum, în build-ul 26200.7019 (sau 26100.7019 pentru versiunea 24H2), sistemul se va opri complet după actualizare, așa cum utilizatorii se așteaptă de peste zece ani.

YouTube șterge videoclipurile care arătau cum să ocolești cerințele Windows 11. Utilizatorii: „Nu e periculos, e cenzură”
YouTube șterge videoclipurile care arătau cum să ocolești cerințele Windows 11. Utilizatorii: „Nu e periculos, e cenzură”
YouTube a eliminat mai multe videoclipuri care explicau cum pot fi ocolite cerințele de cont și hardware impuse de Microsoft pentru Windows 11, invocând „încălcarea politicilor privind...
Windows 11 lovește din nou. Un bug amuzant (și enervant) face ca Task Manager să se închidă doar cu... Task Manager
Windows 11 lovește din nou. Un bug amuzant (și enervant) face ca Task Manager să se închidă doar cu... Task Manager
O actualizare aparent banală pentru Windows 11 a reușit să strice una dintre cele mai simple funcții ale sistemului de operare: închiderea aplicației Task Manager. Iar rezultatul e ironic,...
