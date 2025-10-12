Actualizarea din Windows 11 le dă bătăi de cap utilizatorilor: care este singura soluție pentru moment

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 18:15
430 citiri
Actualizarea din Windows 11 le dă bătăi de cap utilizatorilor: care este singura soluție pentru moment
FOTO Windows

Ultimul update obligatoriu pentru Windows 11, cunoscut sub numele de KB5065426, a devenit o bătaie de cap pentru mulți utilizatori. Deși a fost lansat săptămâna trecută ca o actualizare importantă, numeroși oameni raportează că instalarea eșuează și afișează coduri de eroare precum 0x800F0991, 0x800F0922, 0x80071A2D, 0x800F081F și altele.

Problema este cu atât mai frustrantă cu cât update-ul este obligatoriu. Chiar dacă utilizatorii aleg să amâne instalarea, sistemul Windows Update revine periodic și încearcă din nou să îl instaleze, generând același șir de erori. În unele cazuri, descărcarea durează mult mai mult decât în mod normal, semn că pachetul este mai mare decât celelalte actualizări lunare.

Singura soluție pentru moment: Media Creation Tool

De regulă, cei care întâmpină probleme pot instala manual actualizările prin Microsoft Update Catalog. De data aceasta însă, nici această metodă nu pare să funcționeze pentru patch-ul KB5065426.

Conform site-ului Windows Latest, singura alternativă pentru moment este folosirea Media Creation Tool sau a Update Assistant Tool. Microsoft nu a oferit încă un răspuns oficial legat de aceste erori.

...citeste mai departe despre "Actualizarea din Windows 11 le dă bătăi de cap utilizatorilor: care este singura soluție pentru moment" pe Ziare.com

Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
Una dintre cele mai cunoscute secvențe de litere și cifre din istoria informaticii nu aparține unui cod de programare, ci unei chei de activare Windows XP care a devenit simbolul pirateriei...
Microsoft 365, în colaps global. Programele, blocate ore în șir de o pană masivă
Microsoft 365, în colaps global. Programele, blocate ore în șir de o pană masivă
Dimineața de 8 octombrie 2025 a început cu haos digital pentru milioane de utilizatori din întreaga lume. Serviciile Microsoft 365, inclusiv Teams și Exchange Online, au cedat simultan,...
#tehnologie, #Microsoft, #Windows , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă