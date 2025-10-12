Microsoft bagă spaima în utilizatorii de Windows 10: ”Sistemul tău mai are doar 30 de zile de viață”

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 16:20
În mai puțin de o lună, milioane de calculatoare din întreaga lume vor primi mesajul pe care nimeni nu și-l dorește: Windows 10 își încheie perioada de suport. Chiar dacă a fost pentru ani buni cel mai folosit sistem de operare din lume, Microsoft a decis să-l „pensioneze” definitiv pe 14 octombrie 2025.

De la această dată, indiferent că ai cumpărat licență originală sau nu, PC-ul tău nu va mai primi actualizări de securitate. Ultima actualizare va fi cea din octombrie, după care fiecare dispozitiv rămas pe Windows 10 va deveni vulnerabil în fața atacurilor informatice.

Ce opțiuni ai dacă nu vrei să renunți la Windows 10

Gigantul american le oferă utilizatorilor câteva variante, dar niciuna nu vine fără compromisuri. Prima opțiune este activarea funcției Windows Backup, care îți salvează setările și datele în OneDrive. Problema este că spațiul gratuit este limitat la 5 GB, iar pentru mai mult va trebui să plătești.

A doua variantă presupune să intri în programul Microsoft Rewards și să răscumperi 1.000 de puncte pentru a obține acces extins la actualizări. Punctele se strâng folosind Bing, cumpărături în Store sau activități pe Xbox. Desigur, și aici ai nevoie de un cont Microsoft activ.

Mai există și soluția directă: plătești 30 de dolari și beneficiezi încă un an de update-uri esențiale. Prețul poate varia în funcție de țară, dar această opțiune are avantajul că nu-ți obligă cedarea datelor personale către companie.

Nu în ultimul rând, Microsoft recomandă trecerea la Windows 11. Pentru mulți utilizatori, asta înseamnă achiziționarea unui nou PC compatibil, exact ceea ce compania și partenerii săi OEM și-au dorit de la început.

