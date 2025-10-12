Wi-Fi 8 promite internet mai stabil și mai rapid: MediaTek și Qualcomm confirmă următorul salt în rețele wireless

Wi-Fi 8 promite internet mai stabil și mai rapid: MediaTek și Qualcomm confirmă următorul salt în rețele wireless
Standardul Wi-Fi 8, dezvoltat pentru rețelele wireless ale viitorului, începe să prindă contur odată cu implicarea unor giganți precum MediaTek și Qualcomm. Noua tehnologie, cunoscută sub numele IEEE 802.11bn, își propune să rezolve problema conexiunilor instabile din zone aglomerate, cum sunt blocurile cu zeci de apartamente și rețele suprapuse.

Deși păstrează compatibilitatea cu actualele benzi de 2,4 GHz, 5 GHz și 6 GHz, Wi-Fi 8 vine cu o noutate crucială: stabilitate mult mai mare a conexiunii, chiar și atunci când utilizatorul se îndepărtează de router. În plus, vitezele teoretice pot ajunge la 100 Gbps, dublu față de potențialul Wi-Fi 7, grație agregării de canale multiple.

Ce aduce nou Wi-Fi 8 față de Wi-Fi 7

Unul dintre conceptele esențiale introduse de Wi-Fi 8 este cel al „domeniilor unice de mobilitate”. Practic, dispozitivele vor putea trece dintr-un punct de acces în altul fără întreruperi sau scăderi drastice de viteză, un avantaj important pentru case inteligente, birouri mari sau campusuri universitare.

MediaTek descrie acest pas drept un „salt semnificativ concentrat pe conexiuni ultra-fiabile”, iar Qualcomm a confirmat deja că dispozitivele actuale vor putea funcționa în continuare pe noile rețele, dar la vitezele suportate de generația lor.

