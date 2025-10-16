Wi-Fi 8 prinde viață: TP-Link anunță prima demonstrație reușită a noii generații de internet wireless

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 21:01
281 citiri
Wi-Fi 8 prinde viață: TP-Link anunță prima demonstrație reușită a noii generații de internet wireless
FOTO Unsplash

Deși Wi-Fi 7 abia a ajuns pe piață, producătorii de rețelistică se pregătesc deja pentru următorul salt tehnologic. TP-Link a anunțat că a finalizat cu succes prima demonstrație a tehnologiei Wi-Fi 8 (802.11bn), marcând o „etapă importantă” în dezvoltarea standardului care promite o conexiune mai stabilă, nu doar mai rapidă.

Potrivit companiei, testul a validat atât beacon-ul Wi-Fi 8, cât și transferul de date, confirmând funcționalitatea practică a noii generații de rețea wireless. Prototipul a fost realizat în cadrul unui parteneriat internațional între mai mulți jucători din industrie, iar TP-Link spune că primele produse comerciale ar putea apărea chiar înainte de ratificarea oficială a standardului, programată de IEEE pentru 2028.

Wi-Fi 8 promite stabilitate, nu doar viteză

Dacă Wi-Fi 7 a adus viteze record de până la 46 Gbps, noul Wi-Fi 8 își propune ceva diferit: fiabilitate în condiții reale. Potrivit unei prezentări făcute de Qualcomm, tehnologia va păstra benzile de 2.4 GHz, 5 GHz și 6 GHz, cu o lățime maximă de bandă de 320 MHz și viteze teoretice de până la 23 Gbps, dar va prioritiza stabilitatea și capacitatea de reacție în rețelele aglomerate.

Cu alte cuvinte, Wi-Fi 8 nu urmărește doar să fie mai rapid, ci mai inteligent. Standardul este gândit să funcționeze impecabil în locuințe și birouri unde zeci de dispozitive se conectează simultan: televizoare, console, camere smart, laptopuri și telefoane. Noua arhitectură ar trebui să reducă lag-ul, pierderile de semnal și efectul de „voce robotică” în apelurile video.

...citeste mai departe despre "Wi-Fi 8 prinde viață: TP-Link anunță prima demonstrație reușită a noii generații de internet wireless" pe Ziare.com

Utilizatorii Google așteptau asta de mult timp. Acum poți ascunde reclamele din căutări cu un singur click
Utilizatorii Google așteptau asta de mult timp. Acum poți ascunde reclamele din căutări cu un singur click
După ani de plângeri din partea utilizatorilor, Google introduce o opțiune care permite ascunderea reclamelor din rezultatele de căutare. Noua funcție reorganizează complet modul în care...
Vertu Agent Q: telefonul de lux cu piele, titan și procesor de top. Cu ce specificații vine
Vertu Agent Q: telefonul de lux cu piele, titan și procesor de top. Cu ce specificații vine
Vertu se pregătește să revină spectaculos pe piața telefoanelor de superlux cu noul Vertu Agent Q, un model care combină eleganța clasică a brandului britanic cu performanța unui flagship...
#tehnologie, #WiFi, #Internet , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0884 RON

-0.0001

1 USD = 4.3642 RON

-0.0096
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
  2. Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
  3. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  4. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  5. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  6. Călătorie spre Marte în mai puțin de 6 luni? Racheta cu energie stelară promite exact asta
  7. Șocul omenirii, anunțul amenințător a 8.590 de savanți: Anul când inteligența umană va fi depășită de ceva special VIDEO
  8. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  9. România va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. "Un pas important pentru viitorul nostru digital"
  10. Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele