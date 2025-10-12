WhatsApp a lansat una dintre cele mai așteptate funcții: traducerea mesajelor în timp real, fără să mai fie nevoie să copiezi textul într-un alt translator. Noul update promite să elimine barierele lingvistice și să facă discuțiile mai fluide între oameni care nu vorbesc aceeași limbă.

Pe Android, funcția pornește cu șase limbi de bază, engleză, spaniolă, hindi, portugheză, rusă și arabă, în timp ce pe iPhone lista sare la peste 19 limbi, incluzând franceza, germana, japoneza, turca sau vietnameza. Tot ce trebuie să faci este să ții apăsat pe un mesaj și să alegi opțiunea „Translate”. În plus, pe Android poți activa traducerea automată pentru toate mesajele viitoare dintr-o conversație.

Traduceri sigure și AI care îți rescrie mesajele

Un detaliu esențial: traducerea nu se face pe serverele Meta, ci direct pe telefon, ceea ce înseamnă că mesajele tale rămân criptate și private. Totul funcționează prin descărcarea unor pachete de limbă pe dispozitiv.

Noutățile nu se opresc aici. WhatsApp aduce și AI în chaturile de zi cu zi prin funcția „Writing Help”. Practic, vei avea un asistent de text care îți poate reformula mesajele, corecta greșelile și chiar schimba tonul, fie că vrei să pari mai amuzant, mai relaxat sau mai profesionist. Meta susține că nici această funcție nu compromite confidențialitatea, datorită unui sistem de procesare privată numit Proprietary Processing.

