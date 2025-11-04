WhatsApp trece la tehnologia „passkey”: adio parole complicate pentru arhiva de mesaje

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 18:24
FOTO WhatsApp

WhatsApp face încă un pas important spre o securitate mai simplă și mai sigură. După introducerea criptării complete a mesajelor și a copiilor de rezervă, aplicația renunță la parolele tradiționale și adoptă tehnologia passkey, care folosește amprenta, recunoașterea facială sau codul de deblocare al telefonului pentru protejarea arhivei de chat.

Până acum, restaurarea arhivei WhatsApp pe un alt dispozitiv era un proces greoi. Utilizatorii trebuiau să memoreze o parolă sau o cheie de criptare formată din zeci de caractere, iar pierderea acesteia însemna, de multe ori, pierderea definitivă a mesajelor, fotografiilor și clipurilor video.

Noul sistem elimină complet această problemă. Cu passkey, autentificarea se face local, printr-un gest natural precum o atingere sau o privire. Meta explică faptul că „aceeași securitate care protejează chat-urile și apelurile personale se aplică acum și copiilor de rezervă”, garantând că acestea vor fi „sigure, accesibile și private”, fără efort suplimentar din partea utilizatorului.

Funcția va fi distribuită treptat în următoarele luni și va putea fi activată din meniul aplicației: Settings - Chats - Chat backup - End-to-end encrypted backup.

WhatsApp devine complet funcțional pe acest smartwatch: mesaje, reacții și apeluri fără telefon
WhatsApp devine complet funcțional pe acest smartwatch: mesaje, reacții și apeluri fără telefon
WhatsApp a făcut pasul pe care milioane de utilizatori îl așteptau de ani buni: aplicația este acum disponibilă în versiune completă pentru Apple Watch, permițând trimiterea și primirea...
Un producător chinez poate opri de la distanță orice dispozitiv care refuză să trimită date personale
Un producător chinez poate opri de la distanță orice dispozitiv care refuză să trimită date personale
Un nou scandal privind confidențialitatea digitală zdruncină încrederea cumpărătorilor de tehnologie „inteligentă”. Cazurile recente din Europa arată că unii producători chinezi pot...
#tehnologie, #WhatsApp, #aplicatii , #Stiri Internet

