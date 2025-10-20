WhatsApp nu se mai joacă și vrea să oprească de tot mesajele spam din aplicație. Ce măsuri a luat gigantul tech

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 22:24
74 citiri
WhatsApp nu se mai joacă și vrea să oprească de tot mesajele spam din aplicație. Ce măsuri a luat gigantul tech
FOTO Pixabay

WhatsApp, aplicația de mesagerie cu peste două miliarde de utilizatori activi, începe o nouă luptă împotriva unuia dintre cele mai enervante fenomene online: spam-ul. Deși platforma dispune deja de sisteme automate care detectează și blochează mesajele nedorite, acestea nu reușesc întotdeauna să prindă totul. Așa că, în stilul propriu, compania anunță o măsură mai radicală, mai exact limitarea numărului de mesaje pe care le poți trimite către persoane necunoscute.

Noua regulă vizează atât utilizatorii obișnuiți, cât și conturile de business, iar scopul este clar: să descurajeze trimiterea în masă a mesajelor către persoane care nu au interacționat niciodată cu expeditorul. Practic, dacă trimiți mesaje unor oameni care nu te au salvat în agenda lor și nici nu îți răspund, vei începe să atingi o „limită lunară” impusă de aplicație.

Cum funcționează noul sistem anti-spam

Potrivit informațiilor obținute de TechCrunch, WhatsApp testează deja sistemul în mai multe țări. Deocamdată, compania nu a anunțat care este limita exactă de mesaje, pentru că urmează să fie ajustată în funcție de rezultate. Ce se știe sigur este că utilizatorii normali nu vor fi afectați, ci doar cei care abuzează de platformă, adică cei care trimit zeci sau sute de mesaje nesolicitate zilnic.

Dacă ești aproape de atingerea limitei, aplicația te va avertiza direct pe ecran, înainte de a-ți bloca temporar posibilitatea de a trimite alte mesaje necunoscuților.

...citeste mai departe despre "WhatsApp nu se mai joacă și vrea să oprească de tot mesajele spam din aplicație. Ce măsuri a luat gigantul tech" pe Ziare.com

WhatsApp pregătește „Channel Quiz”: chestionare interactive pentru canale. Cum vor funcționa
WhatsApp pregătește „Channel Quiz”: chestionare interactive pentru canale. Cum vor funcționa
WhatsApp continuă să extindă funcțiile dedicate canalelor și se pregătește să introducă o nouă opțiune numită „Channel Quiz”, care va permite administratorilor de canale să creeze...
Românii, campionii Europei la informare prin rețele sociale. YouTube și TikTok au înlocuit televiziunile tradiționale
Românii, campionii Europei la informare prin rețele sociale. YouTube și TikTok au înlocuit televiziunile tradiționale
România ocupă primul loc în Europa la folosirea rețelelor de socializare ca sursă principală de informare, potrivit unui nou studiu realizat în 2025 de Aura Print. Aproape jumătate dintre...
#tehnologie, #WhatsApp, #aplicatii , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0890 RON

0.0001

1 USD = 4.3632 RON

0.0143
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
  2. Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
  3. Șocul omenirii, anunțul amenințător a 8.590 de savanți: Anul când inteligența umană va fi depășită de ceva special VIDEO
  4. De la fum la cloud. Fostele centrale electrice din Europa devin huburi pentru inteligența artificială
  5. Noul telefon Google, dezastru la testul de durabilitate: bateria a explodat în timpul „bend testului” VIDEO
  6. Când va fi Black Friday 2025 în România: datele oficiale pentru eMAG, Altex, Media Galaxy, Flanco și alți retaileri mari
  7. Google Meet introduce funcția prin care poți arăta perfect în apeluri video fără să faci nimic
  8. Competența de care au nevoie tinerii daca vor să se îmbogățească, potrivit unui miliardar. Ce ar trebui să învețe de fapt studenții
  9. Un retailer din România confirmă o breșă de securitate: datele unor clienți au fost expuse. Ce informații au fost compromise
  10. Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship

Ultimele emisiuni

Acum 10 ore

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026