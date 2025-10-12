WhatsApp pentru iOS primește un nou look: designul Liquid Glass aduce o interfață fresh în aplicație

Joi, 09 Octombrie 2025, ora 18:01
WhatsApp trece printr-o schimbare vizibilă pe iPhone. Aplicația a început să primească un nou design inspirat din estetica Liquid Glass, odată cu actualizarea versiunii 25.28.75 pentru iOS. Deși Meta nu a făcut un anunț oficial, unii utilizatori pot deja testa interfața care aduce WhatsApp mai aproape de stilul vizual al sistemului iOS 26.

Cea mai notabilă modificare se observă la bara de navigare de jos, care a devenit semi-transparentă, cu un efect subtil de estompare a conținutului din spatem, exact ca în App Store sau Apple Music. Panourile și butoanele par acum să „plutească” peste fundal, creând un efect de adâncime specific Liquid Glass.

WhatsApp se aliniază la noul vizual Apple

Pe lângă bara de navigare, și tastatura a primit o actualizare majoră: aceasta reflectă culorile și luminozitatea din ferestrele de chat, oferind o integrare vizuală mai fluidă cu restul aplicației. Schimbarea devine vizibilă mai ales pentru cei care folosesc deja iOS 26, unde tastatura se adaptează automat în funcție de aplicație.

De asemenea, meniurile de context au fost redesenate, cu fundaluri translucide, umbre fine și animații mai fluide, menținând coerența cu estetica generală.

Totuși, interfața de chat nu a fost încă actualizată complet la noul stil. WhatsApp a confirmat că implementarea designului Liquid Glass se va face treptat, pe parcursul următoarelor săptămâni, pentru a testa stabilitatea și reacțiile utilizatorilor.

