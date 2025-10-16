WhatsApp pregătește „Channel Quiz”: chestionare interactive pentru canale. Cum vor funcționa

WhatsApp continuă să extindă funcțiile dedicate canalelor și se pregătește să introducă o nouă opțiune numită „Channel Quiz”, care va permite administratorilor de canale să creeze chestionare interactive pentru membrii comunității. Funcția a fost descoperită în cea mai recentă versiune beta pentru Android (2.25.30.5) și este menită să crească interacțiunea și implicarea utilizatorilor.

Testată de WABetaInfo, noua opțiune funcționează diferit față de sondajele clasice deja disponibile în WhatsApp. În loc să ceară opinii, Channel Quiz este gândită pentru a testa cunoștințele utilizatorilor pe diverse subiecte. Administratorii pot crea întrebări cu răspunsuri multiple, iar membrii canalului, și chiar vizitatorii acestuia, pot alege varianta corectă direct din chat.

Cum va funcționa Channel Quiz

Noua opțiune apare în meniul de atașamente, acolo unde se găsesc deja funcțiile de sondaj și media. Administratorul introduce întrebarea într-un câmp dedicat, urmat de mai multe variante de răspuns, cu cel puțin cinci, potrivit primelor capturi publicate. În plus, WhatsApp ar putea permite adăugarea de imagini pe lângă opțiunile de text, ceea ce va face chestionarele mai dinamice și atractive vizual.

După publicare, quiz-ul apare ca un mesaj obișnuit în canal. Ceilalți utilizatori pot selecta răspunsul dorit bifând opțiunea din stânga, iar imediat după alegere, aplicația afișează răspunsul corect.

