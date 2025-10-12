Vivo se pregătește de o nouă lansare. Ce știu să facă noile smartphone-uri și dispozitive ale chinezilor

FOTO Artlist

Vivo pregătește o lansare spectaculoasă în octombrie. Evenimentul are loc pe 13 octombrie, la ora 19:00, în China, și aduce nu doar noile smartphone-uri, ci și o serie de dispozitive complementare precum Vivo Watch GT 2, TWS 5 și tableta Vivo Pad 5e.

De data aceasta, compania chinezească schimbă puțin regulile jocului: design minimalist, cu modul de cameră circular și un spate din sticlă lucrat la rece, dar mai ales un sistem foto care ridică ștacheta în industrie.

Camere Zeiss de 200MP și filmare unică la 4K

Modelul de bază, Vivo X300, vine cu o cameră principală Zeiss de 200MP, în timp ce varianta Pro adaugă și un teleobiectiv super Zeiss APO de 85 mm, plus un al doilea senzor de 200MP. Stabilizarea optică atinge standardele CIPA 4.5 și 5.5, ceea ce le transformă în unele dintre cele mai stabile camere de pe un smartphone.

Pentru pasionații de video, X300 Pro promite o premieră mondială: primul videoclip portret 4K la 60 fps. În plus, telefonul va oferi înregistrare Dolby Vision HDR la 120 fps și captură Log pe 10 biți, o performanță rezervată până acum echipamentelor profesionale.

Sub carcasă, telefoanele rulează pe noul procesor Dimensity 9500 de la MediaTek, completat de cipul de imagistică Blueprint V3+, sistemul OriginOS 6 și un ecran BOE Q10 Plus cu luminozitate redusă până la 1 nit. Pe lista de specificații apar și detalii precum stocare duală UFS 4.1, senzor de amprentă ultrasonic 2.0 și noile module foto Sony LYT828 și LYT602.

