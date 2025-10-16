Vertu Agent Q: telefonul de lux cu piele, titan și procesor de top. Cu ce specificații vine

Vertu Agent Q: telefonul de lux cu piele, titan și procesor de top. Cu ce specificații vine
Vertu se pregătește să revină spectaculos pe piața telefoanelor de superlux cu noul Vertu Agent Q, un model care combină eleganța clasică a brandului britanic cu performanța unui flagship modern. Smartphone-ul urmează să fie dezvăluit oficial în cursul zilei de astăzi și promite o combinație unică între materiale premium, tehnologie de vârf și funcții criptografice exclusive.

Carcasa telefonului este construită din metal prelucrat cu precizie, având o formă ușor ascuțită în partea de jos, care recreează simbolul literei „V”, emblematic pentru Vertu. Spatele este acoperit cu piele naturală, iar accentele metalice sunt finisate manual. Cu o grosime de 11 milimetri și o greutate de 250 de grame, Agent Q nu se aliniază tendinței ultra-subțiri, însă compensează printr-un aspect masiv, sofisticat și prin atenția la detalii.

Cu ce specificații vine

Sub carcasă, noul Vertu ascunde un procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, alături de 16 GB RAM și opțiuni de stocare între 512 GB și 1 TB, completate de 10 TB spațiu în cloud dedicat utilizatorilor. Bateria de 5.565 mAh oferă o autonomie decentă și se încarcă rapid, la 65W prin USB-C, dar fără încărcare wireless.

Sistemul de camere triple este preluat aproape integral din modelul Nubia Z70 Ultra, cu o cameră principală de 50 MP (senzor de 1/1,5 inch și obiectiv de 35 mm), o ultrawide de 50 MP și o teleobiectivă periscopică de 64 MP (f/2,6, echivalent 70 mm). Aplicația foto include funcții AI capabile să modifice imaginile, de pildă, eliminând reflexii sau chiar accesorii precum ochelarii din portrete.

Pe partea software, Vertu pare să mizeze din nou pe exclusivitate. Telefonul include un magazin de aplicații propriu dedicat tehnologiilor blockchain și o temă Bitcoin, semn că brandul continuă să se adreseze clientelei din zona cripto și financiară de top. De asemenea, imaginile promoționale arată un buton roșu pe lateral, despre care compania nu a oferit încă detalii, dar care ar putea fi asociat unei funcții de securitate sau unui asistent personal dedicat.

