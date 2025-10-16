USB-C devine standardul universal în UE. Ce termen au producătorii să se conformeze

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 20:01
299 citiri
USB-C devine standardul universal în UE. Ce termen au producătorii să se conformeze
FOTO Unsplash

Uniunea Europeană face încă un pas spre unificarea porturilor de încărcare. După telefoane, tablete și alte dispozitive portabile, laptopurile vândute pe piața europeană vor trebui să folosească exclusiv portul USB-C până la sfârșitul anului 2028.

Decizia, confirmată luni de Comisia Europeană, extinde reglementarea deja aplicată din decembrie 2024 pentru aparatele electronice de dimensiune mică și medie, inclusiv telefoane, camere digitale, căști wireless, console portabile, boxe Bluetooth, e-book readere și tastaturi.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, noua regulă ar putea genera economii de până la 100 de milioane de euro anual pentru consumatori, precum și o reducere a consumului de energie cu 3% până în 2035.

De la smartphone la laptop: un singur cablu pentru toate dispozitivele

Deși planul inițial prevedea o implementare completă până în aprilie 2026, Bruxelles-ul a decis să ofere producătorilor de laptopuri o perioadă suplimentară de tranziție, astfel încât toți marii producători, inclusiv Apple, Dell, HP, Lenovo și Asus, să poată adapta designul și alimentarea dispozitivelor.

Scopul este unul dublu. Atât reducerea deșeurilor electronice, cât și simplificarea vieții consumatorilor, care nu vor mai avea nevoie de încărcătoare și cabluri diferite pentru fiecare dispozitiv.

...citeste mai departe despre "USB-C devine standardul universal în UE. Ce termen au producătorii să se conformeze" pe Ziare.com

Vertu Agent Q: telefonul de lux cu piele, titan și procesor de top. Cu ce specificații vine
Vertu Agent Q: telefonul de lux cu piele, titan și procesor de top. Cu ce specificații vine
Vertu se pregătește să revină spectaculos pe piața telefoanelor de superlux cu noul Vertu Agent Q, un model care combină eleganța clasică a brandului britanic cu performanța unui flagship...
Noul telefon Google, dezastru la testul de durabilitate: bateria a explodat în timpul „bend testului” VIDEO
Noul telefon Google, dezastru la testul de durabilitate: bateria a explodat în timpul „bend testului” VIDEO
În cel mai recent test realizat de celebrul youtuber JerryRigEverything, noul Pixel 10 Pro Fold a cedat complet în timpul testului de îndoire, iar bateria a explodat. Zack Nelson, creatorul...
#tehnologie, #smartphone, #USB , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0884 RON

-0.0001

1 USD = 4.3642 RON

-0.0096
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
  2. Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
  3. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  4. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  5. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  6. Călătorie spre Marte în mai puțin de 6 luni? Racheta cu energie stelară promite exact asta
  7. Șocul omenirii, anunțul amenințător a 8.590 de savanți: Anul când inteligența umană va fi depășită de ceva special VIDEO
  8. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  9. România va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. "Un pas important pentru viitorul nostru digital"
  10. Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele