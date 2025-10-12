Care va fi cea mai bine plătită meserie a deceniului: „România trebuie să învețe să riște mai mult”

Alexandru Mihailciuc, vicepreședintele UiPath, a vorbit despre modul în care inteligența artificială rescrie regulile pieței muncii și despre apariția unui nou job: inginerul de prompt, specialistul capabil să comunice eficient cu algoritmii.

În opinia sa, această disciplină emergentă va deveni una dintre cele mai căutate și mai bine plătite din lume.

Potrivit lui, lumea programării intră într-o nouă etapă. Modelele lingvistice avansate, precum ChatGPT, încep să preia o parte din sarcinile de scriere a codului, reducând nevoia de programatori tradiționali. În locul lor, se conturează profesioniști care știu să traducă intenția umană în instrucțiuni clare pentru AI. „Inginerul de prompt este un traducător între om și mașină, cineva care știe cum gândește algoritmul și cum să-l facă să producă rezultatele dorite”, a explicat el, conform Playtech.

De la cod la conversație

Acesta a subliniat că această nouă generație de specialiști nu are nevoie doar de competențe tehnice, ci și de abilități lingvistice, empatie și gândire creativă. În locul rigurozității sintaxei din limbajele de programare, ingineria de prompt cere înțelegerea nuanțelor limbajului natural și a modului în care inteligența artificială interpretează contextul.

„Este o meserie care va cere empatie și intuiție, nu doar cunoștințe de tehnologie. Inginerii de prompt vor fi cei care dau un sens etic și uman interacțiunilor cu AI-ul”, a adăugat vicepreședintele UiPath.

România, spune Mihailciuc, are o bază solidă de specialiști IT, dar se confruntă cu o problemă culturală: aversiunea față de risc. Țările din regiune, deși talentate, adoptă noile tehnologii cu prudență excesivă. „Avem tendința să așteptăm ca alții să încerce înaintea noastră. Dar inovația nu se naște într-un mediu precaut – ai nevoie de curaj ca să creezi ceva cu adevărat nou”, a avertizat el.

El a mai menționat că transformarea digitală poate aduce beneficii economice concrete: reducerea orelor de muncă fără scăderea productivității. În prezent, românii și polonezii se numără printre cei mai harnici angajați din Europa, dar nu și printre cei mai eficienți. „Trebuie să ne bazăm mai mult pe inteligență artificială, nu doar pe efort uman. AI-ul nu trebuie văzut ca o amenințare, ci ca un partener de lucru.” a încheiat.

