Adio ferestre enervante? UE pregătește o nouă lege a cookie-urilor care va schimba internetul pentru toți europenii

Bannerele cu „Accept cookies” care apar la fiecare site vizitat ar putea deveni în curând istorie. Comisia Europeană lucrează la o reformă legislativă majoră care vizează modul în care platformele digitale colectează datele utilizatorilor. Noua reglementare, așteptată în decembrie 2025, ar urma să simplifice procesul de consimțământ și să reducă numărul de pop-up-uri.

Regulile actuale au fost introduse în 2009 prin Directiva e-Privacy, obligând site-urile să ceară acordul vizitatorilor pentru majoritatea tipurilor de cookie-uri. În practică, însă, oamenii au ajuns să dea click pe „Accept” mecanic, fără să mai analizeze cu adevărat ce informații sunt colectate. Experții atrag atenția că, în acest fel, consimțământul și-a pierdut din relevanță.

Cum ar putea arăta noul internet european

Printre soluțiile discutate se numără eliminarea bannerelor pentru cookie-urile considerate inofensive, folosite strict în scopuri tehnice sau statistice de bază. O altă variantă ar fi ca preferințele utilizatorului să fie setate o singură dată, direct în browser, și aplicate automat la toate site-urile vizitate.

În plus, există propuneri ca regulile privind cookie-urile să fie integrate în cadrul GDPR, ceea ce ar permite o abordare mai flexibilă și bazată pe risc.

State precum Danemarca susțin deja eliminarea notificărilor inutile, iar industria digitală vede în această reformă o șansă de a reduce birocrația și de a stimula inovația. În schimb, activiștii pentru protecția vieții private avertizează că noile excepții ar putea fi folosite ca pretext pentru urmărirea comportamentului online în scopuri publicitare.

