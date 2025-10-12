Adio ferestre enervante? UE pregătește o nouă lege a cookie-urilor care va schimba internetul pentru toți europenii

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 21:01
445 citiri
Adio ferestre enervante? UE pregătește o nouă lege a cookie-urilor care va schimba internetul pentru toți europenii
Bărbat care stă pe telefon Foto: Pixabay

Bannerele cu „Accept cookies” care apar la fiecare site vizitat ar putea deveni în curând istorie. Comisia Europeană lucrează la o reformă legislativă majoră care vizează modul în care platformele digitale colectează datele utilizatorilor. Noua reglementare, așteptată în decembrie 2025, ar urma să simplifice procesul de consimțământ și să reducă numărul de pop-up-uri.

Regulile actuale au fost introduse în 2009 prin Directiva e-Privacy, obligând site-urile să ceară acordul vizitatorilor pentru majoritatea tipurilor de cookie-uri. În practică, însă, oamenii au ajuns să dea click pe „Accept” mecanic, fără să mai analizeze cu adevărat ce informații sunt colectate. Experții atrag atenția că, în acest fel, consimțământul și-a pierdut din relevanță.

Cum ar putea arăta noul internet european

Printre soluțiile discutate se numără eliminarea bannerelor pentru cookie-urile considerate inofensive, folosite strict în scopuri tehnice sau statistice de bază. O altă variantă ar fi ca preferințele utilizatorului să fie setate o singură dată, direct în browser, și aplicate automat la toate site-urile vizitate.

În plus, există propuneri ca regulile privind cookie-urile să fie integrate în cadrul GDPR, ceea ce ar permite o abordare mai flexibilă și bazată pe risc.

State precum Danemarca susțin deja eliminarea notificărilor inutile, iar industria digitală vede în această reformă o șansă de a reduce birocrația și de a stimula inovația. În schimb, activiștii pentru protecția vieții private avertizează că noile excepții ar putea fi folosite ca pretext pentru urmărirea comportamentului online în scopuri publicitare.

...citeste mai departe despre "Adio ferestre enervante? UE pregătește o nouă lege a cookie-urilor care va schimba internetul pentru toți europenii" pe Ziare.com

Un nou val de protecție a confidențialității pe internt vine din California. Ce au decis cei din SUA
Un nou val de protecție a confidențialității pe internt vine din California. Ce au decis cei din SUA
California lovește din nou giganții tech. O lege recent adoptată obligă browserele precum Chrome, Safari sau Firefox să limiteze drastic modul în care site-urile și terții pot colecta...
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
#tehnologie, #Uniunea Europeana, #Internet , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă