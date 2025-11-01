TP-Link, la un pas de interdicție în SUA. Există suspiciuni de legături cu Beijingul și riscuri pentru securitatea națională

TP-Link, la un pas de interdicție în SUA. Există suspiciuni de legături cu Beijingul și riscuri pentru securitatea națională
Potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal și Washington Post, autoritățile americane sunt aproape de a finaliza ancheta începută anul trecut împotriva TP-Link, producătorul chinez de echipamente de rețea, acuzat că ar putea reprezenta o amenințare pentru securitatea națională.

Ancheta, desfășurată de Departamentele de Comerț, Apărare și Justiție, a vizat posibile vulnerabilități integrate în produsele TP-Link și potențiale legături ale conducerii companiei cu oficiali din Beijing. Dacă raportul final confirmă suspiciunile, TP-Link s-ar putea alătura giganților chinezi deja interziși pe piața americană, precum Huawei sau ZTE.

Routerele sunt puse „sub lupă”

Deși investigația a început în decembrie 2024, informațiile publice au fost limitate, ceea ce sugerează că dosarul a fost ținut „la sertar” pe durata negocierilor comerciale sensibile dintre Washington și Beijing. Totuși, surse din administrație afirmă că produsele TP-Link Systems ar putea gestiona date sensibile ale utilizatorilor americani, fiind astfel vulnerabile la ingerințe străine.

TP-Link a fost fondată în Shenzhen, China, în 1996, de frații Jeffrey (Jianjun) Chao și Jiaxing Zhao. În 2024, sub presiunea politică tot mai mare, compania s-a divizat în TP-Link Technologies (China) și TP-Link Systems (SUA, cu sediul în California). Noua entitate americană are circa 500 de angajați în SUA și peste 11.000 în China.

