Top 10 smartphone-uri în 2025: primele poziții sunt dominate de același nume. Unde se situează Apple și Samsung

Luni, 15 Septembrie 2025, ora 20:21
964 citiri
FOTO Unsplash

Apple își întărește poziția de lider global în industria smartphone, conform celui mai recent raport Counterpoint Research „Top 10 Best Sellers”. Compania americană a reușit să urce toate cele trei modele de vârf din seria iPhone 16 pe primele locuri în T2 2025, confirmând cererea uriașă pentru gama lansată anul trecut.

Modelul standard iPhone 16 a depășit în vânzări versiunile Pro și Pro Max, demonstrând încă o dată că echilibrul dintre preț și performanță este cheia succesului. Acest salt este spectaculos: în T3 2024, iPhone 16 se afla pe locul 24 la nivel mondial, apoi a urcat pe 3 în ultimele luni ale anului, iar din 2025 conduce detașat clasamentul.

Samsung și Xiaomi, singurii rivali rămași în top

Pe locul patru s-a poziționat Samsung Galaxy A16 5G, un model mid-range care a atras cumpărătorii prin preț competitiv și conectivitate 5G. Imediat după el, Galaxy A06 4G ocupă locul cinci, câștigând teren față de începutul anului.

Apple a introdus și iPhone 16e direct în top 10, telefon care s-a vândut masiv în SUA și Japonia și a urcat de pe locul 22 până pe 6 într-un singur trimestru. Locurile 7 și 8 sunt rezervate tot pentru Samsung, cu Galaxy A16 4G și flagship-ul Galaxy S25 Ultra, promovat intens prin campanii dedicate funcțiilor GenAI.

Xiaomi își păstrează vizibilitatea prin Redmi 14C 4G, prezent pe locul 9, sprijinit de cererea mare din America Latină, Orientul Mijlociu și Africa. Topul este închis de iPhone 15, care în urmă cu doar câteva trimestre era lider global absolut.

