Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 13:40
TikTok scapă de interdicție în SUA. Ce prevede înțelegerea cu China și rolul avut de administrația Trump
După luni întregi de incertitudine și termene amânate, soarta aplicației TikTok în Statele Unite pare să fi fost decisă. Administrația Donald Trump a confirmat că a ajuns la un acord preliminar cu partea chineză, care ar permite platformei să funcționeze în continuare pe piața americană, evitând astfel interdicția totală.

Ce prevede înțelegerea dintre SUA și China

Acordul se bazează pe reguli stricte privind securitatea datelor. Toate informațiile utilizatorilor americani ar urma să fie stocate și procesate exclusiv pe teritoriul Statelor Unite, sub supravegherea unei companii americane desemnate și aprobate de guvern. În plus, TikTok va fi obligată să accepte audituri regulate și mecanisme de monitorizare pentru a garanta că datele nu ajung în mod neautorizat în China.

Un punct sensibil rămâne algoritmul „For You”, motorul central al aplicației. Washingtonul insistă ca acesta să fie izolat de influența Beijingului, ceea ce ar putea duce la limitări majore privind modul în care entitățile chineze se implică în noua structură a companiei. Nu se știe deocamdată ce companie americană va intra în parteneriat și ce procent de acțiuni va rămâne în posesia investitorilor chinezi.

Termenul limită pentru finalizarea tranzacției a fost deja extins de trei ori, ultima dată până la 17 septembrie 2025. Acum, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat că negocierile au intrat pe ultima sută de metri și că urmează o întâlnire directă între Donald Trump și președintele Xi Jinping pentru a stabili detaliile finale.

