Threads își lansează mesajele private, dar fără criptare. Ce înseamnă asta pentru utilizatori

Miercuri, 02 Iulie 2025, ora 23:00
60 citiri
FOTO Unsplash

După o perioadă de testare în luna iunie, Threads introduce oficial funcția de mesaje private, oferind utilizatorilor posibilitatea de a comunica direct, dar cu unele limitări. Noua opțiune de DM (Direct Message) este disponibilă acum tuturor celor care folosesc aplicația pe Android, iOS sau web, cu condiția ca utilizatorul să aibă peste 18 ani.

Sistemul de mesagerie nu este complet deschis, cel puțin nu încă. Poți trimite un mesaj doar către persoane care te urmăresc sau care se află într-o relație de urmărire reciprocă pe Instagram. Opțiunea de trimitere a unui mesaj apare sub forma unui plic în bara de jos a aplicației, iar compunerea unui mesaj nou se face din colțul din dreapta sus al inbox-ului. Deocamdată, nu există suport pentru grupuri, iar conversațiile sunt posibile doar unu-la-unu.

Mesajele vin fără criptare, dar cu promisiuni de mai mult control

Chiar dacă Threads afirmă că mesajele private sunt „protejate de standardele noastre robuste de securitate”, platforma nu oferă criptare end-to-end, lucru confirmat public de reprezentantul Threads, Alec Booker, pentru publicația The Verge. Așadar, intimitatea completă a conversațiilor rămâne o zonă sensibilă.

Meta, compania din spatele Threads, anunță totuși dezvoltări ulterioare. Printre planuri se numără posibilitatea de a selecta cine îți poate trimite mesaje, inclusiv utilizatori care nu te urmăresc. Va exista și un folder special pentru cereri de mesaje, similar cu cel de pe X (fostul Twitter), iar funcționalitatea va fi extinsă pentru a include și mesaje de grup sau filtre pentru inbox.

