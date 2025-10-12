Tesla lansează versiunile „Standard” pentru Model 3 și Model Y. Mai puține dotări, prețuri paradoxal mai mari

Tesla a prezentat în Statele Unite noile variante „Standard” pentru Model 3 și Model Y, descrise oficial drept opțiuni mai accesibile. În practică însă, realitatea este alta: eliminarea creditului fiscal federal pentru vehiculele electrice a făcut ca aceste modele să fie, în fapt, mai scumpe decât versiunile de săptămâna trecută.

Model 3 Standard pornește acum de la 37.000 de dolari, iar Model Y de la 40.000, ambele fiind cu aproximativ 2.000–2.500 de dolari mai scumpe decât înainte de modificările de taxe. Reducerea anunțată de 5.000 de dolari față de variantele „Premium” este obținută prin tăieri consistente în echipare, de la elemente de confort până la funcții tehnologice.

Noile versiuni pierd plafonul panoramic deschis, sistemul audio complet, ecranul secundar pentru pasagerii din spate și iluminarea ambientală. De asemenea, scaunele din spate nu mai sunt încălzite, volanul și oglinzile nu mai pot fi ajustate electric, iar suspensia a devenit una pasivă. În plus, bateria este mai mică, de 69 kWh, ceea ce duce la o autonomie ușor redusă, estimată la 516 kilometri în ciclul EPA.

Designul exterior rămâne aproape neschimbat, însă Tesla limitează acum paleta de culori la doar trei opțiuni, iar jantele standard sunt mai simple și mai ușoare. În interior, pielea vegană este combinată cu inserții textile, iar consola centrală are un aspect mai spartan, cu mai puțin spațiu de depozitare.

În ciuda acestor tăieri, Tesla păstrează software-ul complet și accesul la opțiunea Full Self-Driving, dar și suita de sisteme de siguranță activă. Versiunile anterioare sunt redenumite „Premium” pentru a marca diferența de echipare și performanță.

