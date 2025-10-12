Tesla lansează versiunile „Standard” pentru Model 3 și Model Y. Mai puține dotări, prețuri paradoxal mai mari

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 23:45
231 citiri
Tesla lansează versiunile „Standard” pentru Model 3 și Model Y. Mai puține dotări, prețuri paradoxal mai mari
FOTO Tesla

Tesla a prezentat în Statele Unite noile variante „Standard” pentru Model 3 și Model Y, descrise oficial drept opțiuni mai accesibile. În practică însă, realitatea este alta: eliminarea creditului fiscal federal pentru vehiculele electrice a făcut ca aceste modele să fie, în fapt, mai scumpe decât versiunile de săptămâna trecută.

Model 3 Standard pornește acum de la 37.000 de dolari, iar Model Y de la 40.000, ambele fiind cu aproximativ 2.000–2.500 de dolari mai scumpe decât înainte de modificările de taxe. Reducerea anunțată de 5.000 de dolari față de variantele „Premium” este obținută prin tăieri consistente în echipare, de la elemente de confort până la funcții tehnologice.

Noile versiuni pierd plafonul panoramic deschis, sistemul audio complet, ecranul secundar pentru pasagerii din spate și iluminarea ambientală. De asemenea, scaunele din spate nu mai sunt încălzite, volanul și oglinzile nu mai pot fi ajustate electric, iar suspensia a devenit una pasivă. În plus, bateria este mai mică, de 69 kWh, ceea ce duce la o autonomie ușor redusă, estimată la 516 kilometri în ciclul EPA.

Designul exterior rămâne aproape neschimbat, însă Tesla limitează acum paleta de culori la doar trei opțiuni, iar jantele standard sunt mai simple și mai ușoare. În interior, pielea vegană este combinată cu inserții textile, iar consola centrală are un aspect mai spartan, cu mai puțin spațiu de depozitare.

În ciuda acestor tăieri, Tesla păstrează software-ul complet și accesul la opțiunea Full Self-Driving, dar și suita de sisteme de siguranță activă. Versiunile anterioare sunt redenumite „Premium” pentru a marca diferența de echipare și performanță.

...citeste mai departe despre "Tesla lansează versiunile „Standard” pentru Model 3 și Model Y. Mai puține dotări, prețuri paradoxal mai mari" pe Ziare.com

Ferrari intră în era electrică: tehnologie Apple, ADN Ferrari, putere de 1.000 CP. Mașina va avea inclusiv un sunet de supercar
Ferrari intră în era electrică: tehnologie Apple, ADN Ferrari, putere de 1.000 CP. Mașina va avea inclusiv un sunet de supercar
După ani de zvonuri și promisiuni, Ferrari intră oficial în era electrică. În 2026, brandul din Maranello va lansa prima sa mașină electrică: Ferrari Elettrica, un model care promite să...
Tesla a scos un model pentru „săraci”. La ce dotări a renunțat Elon Musk pentru a scădea prețul și a crește vânzările
Tesla a scos un model pentru „săraci”. La ce dotări a renunțat Elon Musk pentru a scădea prețul și a crește vânzările
Tesla a introdus o nouă versiune, mai ieftină, a SUV-ului său cel mai bine vândut, modelul Y. Noul Model Y Standard este, prin urmare, o versiune simplificată a popularului SUV electric de la...
#tehnologie, #tesla, #auto , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă