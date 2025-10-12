Tesla pregătește un Model Y „low-cost”: primele imagini arată ce a tăiat compania pentru a reduce prețul

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 20:45
562 citiri
Tesla pregătește un Model Y „low-cost”: primele imagini arată ce a tăiat compania pentru a reduce prețul
FOTO Unsplash

Primele fotografii cu noul Tesla Model Y „de buget” au apărut, surprinzând SUV-ul electric pe străzile din SUA, fără camuflaj. Lansarea pare să fie foarte aproape, iar imaginile scot la iveală cum a ales compania lui Elon Musk să reducă dotările pentru a coborî prețul de vânzare.

La exterior, diferențele față de Model Y standard sunt subtile, dar vizibile. Varianta mai ieftină renunță la barele de LED care încadrau farurile și stopurile la versiunea „Juniper”, păstrând doar elementele luminoase de bază, mai simple și mai ieftine de produs.

În plus, SUV-ul este echipat cu jante noi, cu capace aerodinamice, menite să compenseze eventualele pierderi de autonomie în cazul folosirii unei baterii mai mici. Fotografiile arată și un mic detaliu de prototip: capacul portbagajului nu era perfect aliniat, lucru care ar putea fi corectat până la lansarea oficială, scrie Connect.

Interior simplificat și dotări reduse

Diferențele mai mari apar la interior. Conform unor indicii descoperite în update-urile software recente, Tesla a renunțat la plafonul panoramic din sticlă, la cârligele pentru haine, la ecranul de 8 inch pentru pasagerii din spate și la iluminarea ambientală LED. Scaunele ar avea ajustări limitate, cu mai puține motoare pentru reglaj și mai puține opțiuni de confort, iar sistemul de ventilație ar fi simplificat.

Toate aceste tăieri urmăresc un obiectiv clar: un preț de pornire de aproximativ 40.000 de dolari/euro, cu circa 5.000 mai mic decât Model Y entry-level actual. Practic, SUV-ul ar urma să intre în zona de preț a unui Model 3 de bază. Totuși, rămâne departe de „mașina de 25.000 $” promisă de Elon Musk.

...citeste mai departe despre "Tesla pregătește un Model Y „low-cost”: primele imagini arată ce a tăiat compania pentru a reduce prețul" pe Ziare.com

Tesla lansează versiunile „Standard” pentru Model 3 și Model Y. Mai puține dotări, prețuri paradoxal mai mari
Tesla lansează versiunile „Standard” pentru Model 3 și Model Y. Mai puține dotări, prețuri paradoxal mai mari
Tesla a prezentat în Statele Unite noile variante „Standard” pentru Model 3 și Model Y, descrise oficial drept opțiuni mai accesibile. În practică însă, realitatea este alta: eliminarea...
Ferrari intră în era electrică: tehnologie Apple, ADN Ferrari, putere de 1.000 CP. Mașina va avea inclusiv un sunet de supercar
Ferrari intră în era electrică: tehnologie Apple, ADN Ferrari, putere de 1.000 CP. Mașina va avea inclusiv un sunet de supercar
După ani de zvonuri și promisiuni, Ferrari intră oficial în era electrică. În 2026, brandul din Maranello va lansa prima sa mașină electrică: Ferrari Elettrica, un model care promite să...
#tehnologie, #auto, #tesla , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Metoda prin care noul telefon Samsung vrea să se asigure că utilizatorii se bucură de intimitate. Ce înseamnă ecranul privacy
  9. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă
  10. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile