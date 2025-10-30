Atenție la ofertele de Black Friday! ANCOM avertizează asupra contractelor-capcană și a tentativelor de fraudă online

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 15:11
2 citiri
Atenție la ofertele de Black Friday! ANCOM avertizează asupra contractelor-capcană și a tentativelor de fraudă online
Capcane la cumpărăturile online de Black Friday FOTO /Pexels

Pe măsură ce se apropie Black Friday, tot mai mulți români sunt atrași de reducerile spectaculoase la abonamentele de telefonie, internet și televiziune. Însă, alături de promoțiile tentante, apar și riscuri precum contracte semnate în grabă sau înșelătorii online. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trage un semnal de alarmă și vine cu un set clar de recomandări pentru consumatori.

Contractele online, sau, mai bine zis, ce trebuie să verifici înainte de a apăsa „Cumpără”

ANCOM reamintește că furnizorii au obligația legală de a afișa informații clare despre produs sau serviciu: preț, durată contractuală, costuri suplimentare și condițiile de retragere. Pagina de comandă trebuie să includă un buton care specifică explicit că acțiunea implică o plată, altfel comanda nu este valabilă.

„Dacă nu există o astfel de atenționare, utilizatorul nu are nicio obligație financiară”, precizează instituția. De asemenea, contractul devine valabil doar după confirmarea scrisă (prin e-mail, SMS sau document oficial) din partea furnizorului. În lipsa acesteia, comanda online nu produce efecte juridice, chiar dacă a fost trimisă.

Un alt detaliu important: dacă stocul promoțional se epuizează înainte ca furnizorul să confirme comanda, acesta nu este obligat să livreze produsul la preț redus.

Fiecare operator trebuie să furnizeze și fișa de sinteză a contractului, un document standard care explică tarifele, durata, condițiile de reziliere și penalitățile. Aceasta trebuie pusă la dispoziția clientului înainte de livrare sau de activarea serviciului.

Orice contract încheiat la distanță (inclusiv online) oferă dreptul de retragere în 14 zile calendaristice, fără a fi nevoie de o justificare. În cazul achiziției unui dispozitiv (telefon, router, laptop etc.), termenul se calculează de la primirea produsului.

Dacă furnizorul nu te informează corect despre acest drept, termenul de retragere se extinde automat la 12 luni. Solicitarea se poate face simplu, prin formularul standard sau printr-o notificare scrisă. După aceea, operatorul este obligat să ramburseze sumele plătite, cu excepția cazurilor în care ai cerut activarea serviciului înainte de expirarea termenului legal.

Cum recunoști mesajele false de Black Friday

ANCOM avertizează că în perioada reducerilor crește numărul tentativelor de phishing, SMS-uri și e-mailuri care par venite de la furnizori reali, dar conțin linkuri către site-uri false.

Escrocii solicită deseori datele cardului pentru „confirmarea unei comenzi” sau „livrarea coletului”. Autoritatea recomandă să nu accesezi linkurile și să verifici întotdeauna autenticitatea expeditorului. Dacă ai plătit deja și bănuiești o fraudă, anunță imediat Poliția și blochează cardul.

...citeste mai departe despre "Atenție la ofertele de Black Friday! ANCOM avertizează asupra contractelor-capcană și a tentativelor de fraudă online" pe Ziare.com

Oferte Black Friday la abonamente de telefonie, Internet și televiziune. ANCOM ne sfătuiește cum să evităm capcanele
Oferte Black Friday la abonamente de telefonie, Internet și televiziune. ANCOM ne sfătuiește cum să evităm capcanele
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) reaminteşte utilizatorilor, înainte de lansarea ofertelor promoţionale de Black Friday, că au dreptul să...
NEO, robotul umanoid de 20.000 de dolari care îți face curat, spală rufele și dansează poate fi acum comandat VIDEO
NEO, robotul umanoid de 20.000 de dolari care îți face curat, spală rufele și dansează poate fi acum comandat VIDEO
Ce-ar fi dacă ai putea să îi comanzi un robot care să spele vasele, să dea cu aspiratorul și să-ți spună unde ți-ai lăsat cheile? Nu mai e un scenariu SF, ci a devenit realitate....
#tehnologie, #Black Friday, #ANCOM , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0856 RON

0.0027

1 USD = 4.3800 RON

0.0157
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum își omoară utilizatorii bateria telefonului fără să-și dea seama. Cele mai frecvente greșeli la smartphone-uri
  2. Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
  3. Șocul unui bărbat după ce a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă a casei sale. "Atunci am făcut prima mea greșeală: am decis să-l opresc"
  4. Val imens de furturi de telefoane într-o țară vizitată în mod activ de români. Guvernul cere companiilor să blocheze definitiv dispozitivele furate
  5. China acoperă deșertul cu panouri solare și descoperă efecte ecologice surprinzător de benefice. Cum ajută solul
  6. O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul lui ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”
  7. Americanii au prezentat avionul de luptă fără pilot care decolează vertical, fara pistă, și poate zbura fără GPS
  8. Cum e să trăiești în cele mai inteligente orașe din lume: ”Nu mai am nevoie de chei, carduri sau portofel”
  9. Top 10 țări din lume pentru nomazii digitali în 2025: 7 sunt în Europa
  10. Xiaomi lansează apeluri între telefoane fără semnal sau Wi-Fi, doar prin Bluetooth. Cum este posibil VIDEO