Studiu Cambridge și Meta: Televizoarele 8K nu aduc aproape niciun beneficiu vizual real față de 4K

Marti, 28 Octombrie 2025, ora 13:03
96 citiri
Studiu Cambridge și Meta: Televizoarele 8K nu aduc aproape niciun beneficiu vizual real față de 4K
FOTO Netflix

Un studiu realizat de University of Cambridge și Meta Platforms contrazice direct promisiunile din marketingul televizoarelor moderne. Pentru majoritatea oamenilor, rezoluțiile 4K și 8K oferă diferențe imperceptibile în condițiile obișnuite de vizionare dintr-un living.

Ochiul uman nu poate „vedea” 8K la distanțe normale

Cercetătorii au folosit un monitor 4K de 27 de inchi montat pe un sistem de reglare a distanței și au testat cât de fine pot fi distinse detaliile de către ochiul uman. Rezultatul: chiar și în condiții ideale, vederea umană atinge o limită de aproximativ 94 de puncte pe grad (PPD) pentru imagini alb-negru și 89 PPD pentru culori contrastante, scrie Connect.

Tradus în termeni practici, dacă privești un televizor de 44 de inchi de la o distanță obișnuită de 2,5 metri, un ecran 8K nu va părea mai clar decât unul 4K, iar în multe cazuri, nici măcar mai clar decât un model QHD (2K).

Pentru a ilustra concluziile, echipa de la Cambridge a creat un instrument online care permite utilizatorilor să introducă dimensiunea ecranului și distanța de vizionare pentru a afla dacă percep diferența între 4K și 8K. În majoritatea combinațiilor tipice, rezultatul este același: ochiul nu poate distinge claritatea suplimentară.

Studiul critică accentul pus de producători pe creșterea numărului de pixeli, arătând că parametri precum contrastul, luminozitatea, procesarea imaginii și calitatea panoului au un impact vizibil mai mare asupra experienței reale.

Un alt obstacol major este lipsa conținutului nativ 8K. Majoritatea filmelor, transmisiunilor sportive și programelor TV sunt produse în 4K sau chiar Full HD, iar televizoarele 8K se bazează pe upscaling, o tehnică de interpolare digitală care rareori aduce o îmbunătățire autentică.

...citeste mai departe despre "Studiu Cambridge și Meta: Televizoarele 8K nu aduc aproape niciun beneficiu vizual real față de 4K" pe Ziare.com

Meta și TikTok, în vizorul UE: Comisia Europeană le acuză că ascund conținut ilegal și blochează accesul la date
Meta și TikTok, în vizorul UE: Comisia Europeană le acuză că ascund conținut ilegal și blochează accesul la date
Uniunea Europeană lovește din nou în giganții rețelelor sociale. Meta și TikTok sunt acuzate oficial de încălcarea Legii Serviciilor Digitale (DSA), cadrul legislativ care impune reguli...
Meta interzice chatboții concurenți pe WhatsApp. Ce înseamnă asta pentru utilizatori
Meta interzice chatboții concurenți pe WhatsApp. Ce înseamnă asta pentru utilizatori
Dacă ești antreprenor și foloseai WhatsApp pentru a comunica cu clienții printr-un chatbot bazat pe AI, pregătește-te de o schimbare radicală. Începând cu 15 ianuarie 2026, Meta va bloca...
#tehnologie, #televizor, #meta , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0844 RON

-0.0004

1 USD = 4.3591 RON

-0.0093
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
  2. Cum își omoară utilizatorii bateria telefonului fără să-și dea seama. Cele mai frecvente greșeli la smartphone-uri
  3. Șocul unui bărbat după ce a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă a casei sale. "Atunci am făcut prima mea greșeală: am decis să-l opresc"
  4. China acoperă deșertul cu panouri solare și descoperă efecte ecologice surprinzător de benefice. Cum ajută solul
  5. Cum e să trăiești în cele mai inteligente orașe din lume: ”Nu mai am nevoie de chei, carduri sau portofel”
  6. Americanii au prezentat avionul de luptă fără pilot care decolează vertical, fara pistă, și poate zbura fără GPS
  7. O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul lui ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”
  8. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană
  9. Val imens de furturi de telefoane într-o țară vizitată în mod activ de români. Guvernul cere companiilor să blocheze definitiv dispozitivele furate
  10. Top 10 țări din lume pentru nomazii digitali în 2025: 7 sunt în Europa