Google, în centrul criticilor. Bateriile telefonului produs de gigantul tech se umflă până la desprinderea capacului

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 22:09
62 citiri
FOTO Google blog

Tot mai mulți posesori de telefoane Pixel 7 și 7 Pro se confruntă cu o problemă serioasă: bateria se umflă atât de tare încât împinge capacul din spate al telefonului, desprinzându-l de carcasa lipită cu adeziv. Fenomenul nu este nou în ecosistemul Google, primele cazuri au fost raportate la Pixel 4a, apoi la Pixel 6a, unde compania a reacționat printr-un update de firmware care a redus performanța bateriei, dar nu și cauza reală.

De ce se întâmplă și cât de grav este

Specialiștii indică drept vinovat principal chipsetul Tensor, recunoscut pentru tendința de a se încălzi puternic. În lipsa unui sistem de răcire bine proiectat, căldura se acumulează în jurul acumulatorului, accelerând degradarea și provocând umflarea acestuia. Pixel 7a, un model mai compact, a fost primul semnal de alarmă, dar în ultimele luni au apărut cazuri și la Pixel 7 și 7 Pro. Până acum, nu au existat incendii sau explozii, însă riscurile nu pot fi ignorate.

În loc să lanseze un program amplu de reparații, Google a ales o soluție software: limitarea treptată a vitezei de încărcare și a capacității maxime a bateriei după circa 200 de cicluri complete (echivalentul unui an de utilizare normală). Oficial, această strategie ar trebui să prelungească viața bateriei, dar pentru utilizatori înseamnă performanțe reduse și autonomie mai mică.

#tehnologie, #Google, #smartphone , #Stiri Internet

