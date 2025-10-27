Val imens de furturi de telefoane într-o țară vizitată în mod activ de români. Guvernul cere companiilor să blocheze definitiv dispozitivele furate

Marea Britanie se confruntă cu o adevărată criză a furturilor de telefoane mobile, iar autoritățile pun presiune pe giganții tehnologici pentru a găsi o soluție concretă. Un raport recent al Comisiei pentru Știință, Inovație și Tehnologie din Parlamentul britanic solicită Ministerului de Interne să impună companiilor Apple, Google și Samsung măsuri tehnice care să facă telefoanele furate complet inutilizabile.

117.000 de telefoane furate într-un an

Conform datelor Poliției Metropolitane din Londra, peste 117.000 de telefoane au fost furate în 2024, cu 25% mai multe decât în 2019. Doar 1% dintre cazuri duc la o condamnare, iar pierderile anuale sunt estimate la aproximativ 50 de milioane de lire sterline, notează The Register, citat de Playtech.

Situația a determinat autoritățile să acuze marile companii că nu folosesc la maximum tehnologia pe care o au deja. „Tehnologia există, dar nu este folosită suficient”, a declarat Dame Chi Onwurah, președinta comisiei.

Dispozitivele furate ajung în străinătate

Potrivit lui Darren Scates, specialist în tehnologie digitală în cadrul Poliției Metropolitane, aproximativ 80% dintre telefoanele furate sunt iPhone-uri, iar trei sferturi dintre acestea sunt exportate ilegal în țări precum Algeria, China și Hong Kong.

Actualul sistem de blocare prin cod IMEI este limitat, funcționând doar în rețelele membre GSMA, care acoperă circa 10% din operatorii globali. Astfel, odată scoase din Regatul Unit, telefoanele pot fi reactivare și vândute fără restricții.

Ads

Comisia parlamentară susține că doar producătorii și furnizorii de servicii cloud pot implementa un sistem universal de blocare la distanță, bazat pe contul utilizatorului. Astfel, un telefon declarat furat nu ar mai putea fi conectat la nicio rețea sau cont, indiferent de țară, reducând complet valoarea sa pe piața neagră.

În fața comisiei, Apple a declarat că analizează extinderea blocării prin IMEI, dar trebuie să ia în considerare implicațiile asupra confidențialității. Google a reamintit că oferă deja opțiuni de blocare prin conturile personale, iar Samsung a precizat că lucrează la funcții noi de securitate, în colaborare cu Ministerul de Interne britanic.

...citeste mai departe despre "Val imens de furturi de telefoane într-o țară vizitată în mod activ de români. Guvernul cere companiilor să blocheze definitiv dispozitivele furate" pe Ziare.com

Ads