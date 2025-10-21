Noua tehnologie anti-drone reușește o rată de succes de 100% în teste. 49 de drone neutralizate cu un singur impuls electromagnetic

Marti, 21 Octombrie 2025, ora 17:56
FOTO Axios

Un test militar desfășurat la sfârșitul lunii august în Statele Unite a demonstrat eficiența spectaculoasă a unei noi generații de arme anti-drone, capabile să neutralizeze roiuri întregi de drone într-o singură acțiune.

Sistemul Leonidas, dezvoltat de compania americană Epirus, a atins o rată de succes de 100%, distrugând simultan 49 de drone quadcopter cu ajutorul unui impuls electromagnetic.

Testele, desfășurate la Camp Atterbury (Indiana) și supervizate de oficiali ai armatei americane și de delegații străine, vin ca un pas uriaș în evoluția tehnologiei de apărare anti-drone.

Cum funcționează arma Leonidas

Sistemul Leonidas nu distruge dronele prin mijloace fizice, ci folosește energie cu microunde de înaltă putere (HPM) pentru a bloca și deteriora circuitele electronice din interiorul acestora. Avantajul major al acestei abordări este capacitatea de „angajare de tip one-to-many”. O singură descărcare electromagnetică poate dezactiva simultan mai multe drone, indiferent de direcția sau viteza lor.

Potrivit publicației Axios, care a relatat exclusiv evenimentul, sistemul a fost testat în mai multe scenarii, de la neutralizarea simultană a două grupuri de drone care veneau din direcții opuse, până la eliminarea selectivă a unor ținte individuale dintr-un roi. În total, 61 de drone au fost neutralizate cu succes în timpul testului.

Costuri minime, eficiență maximă

Un alt avantaj al sistemelor cu microunde este costul extrem de scăzut al utilizării. În timp ce o rachetă antiaeriană clasică poate costa între 100.000 și 1 milion de dolari per lansare, o dronă comercială de atac poate valora doar câteva mii.

Epirus estimează că neutralizarea unei drone cu Leonidas costă în jur de 5 cenți, o diferență colosală care schimbă complet logica economică a războiului modern.

În paralel, Rusia lucrează la propriile sisteme anti-drone, modernizând vechi echipamente din perioada Războiului Rece. Pe 18 octombrie 2025, autoritățile ruse au testat o versiune automatizată a tunului antiaerian ZU-23-2, echipată cu senzori optici, radare mici și module de război electronic. Aceste arme fac parte dintr-o rețea de apărare aeriană automată, menită să protejeze infrastructura strategică și zonele de zbor frecvent folosite de drone.

Succesul testelor a accelerat planurile de adoptare a sistemului Leonidas.

Potrivit reprezentanților industriei, Forțele Aeriene ale SUA ar putea începe testele oficiale în 2026, în timp ce Marina americană a primit deja o variantă experimentală numită Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm, folosită pentru misiuni de protecție a bazelor.

