Escrocii imită OLX și ePantofi pentru a fura bani și date personale. DNSC avertizează: „Fii atent la linkurile false”

Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 15:11
FOTO DNSC Facebook

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că infractorii cibernetici se dau drept reprezentanți ai unor platforme de încredere, precum OLX și ePantofi, pentru a păcăli utilizatorii să își divulge datele de card sau să facă plăți în afara canalelor oficiale.

Cum funcționează noua schemă de fraudă

Metoda este clasică: atacatorii trimit mesaje și linkuri care par autentice, dar care duc către pagini web false. În cazul OLX, escrocii se prezintă drept „cumpărători interesați” și trimit vânzătorilor linkuri de confirmare a plății. Odată accesat, site-ul imită platforma originală și cere detaliile cardului.

Pentru ePantofi, utilizatorii sunt ademeniți cu reduceri spectaculoase și promoții false. Adresele web sunt aproape identice cu cele reale, diferențele fiind de multe ori doar un caracter schimbat, de pildă „epantofi.online” în loc de „epantofi.ro”.

Odată completate datele bancare, banii dispar rapid din conturi, iar victimele realizează prea târziu că au fost păcălite.

Ce recomandă experții

DNSC le reamintește utilizatorilor câteva reguli simple, dar vitale:

- Nu completa formulare primite prin linkuri de pe rețele sociale sau comentarii. Platformele oficiale nu cer niciodată astfel de date.

- Verifică atent adresa web înainte de a introduce datele cardului. O singură literă schimbată poate face diferența.

- Fii sceptic la oferte prea bune ca să fie adevărate.

- Activează autentificarea în doi pași și folosește un antivirus actualizat.

- Raportează tentativele de fraudă la numărul 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro.

#tehnologie, #hackeri, #date personale , #Stiri Internet

