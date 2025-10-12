O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 20:35
O tastatură mecanică a reușit să intre în topul celor mai extravagante gadgeturi de pe piață. Se numește Norbauer Seneca și vine cu un preț care variază între 3.600 și 8.090 de dolari, în funcție de opțiuni. Pentru fanii tastaturilor de lux, Seneca este o piesă de colecție.

Titan, alamă și finisaje artizanale

Modelul este produs de Norbauer & Co., o companie americană fondată de Ryan Norbauer în 2017, dedicată exclusiv tastaturilor premium. Versiunea standard începe de la 3.600 de dolari, însă varianta „de top”, Veracity Titanium, vine cu o carcasă din titan și ajunge la 7.800 de dolari. Dacă adaugi și suportul din lemn exotic Kiaat, prețul sare de 8.000 de dolari.

Seneca nu impresionează prin gadgeturi moderne, ci prin atenția obsesivă la detalii: carcasă tratată cu ceramică cu plasmă, plăci de alamă pentru stabilitate și un sistem de stabilizare custom-made. Tastatura este construită în format TKL (fără numpad), iar keycap-urile din plastic PBT cu design retro-futurist R&D 1973 promit durabilitate și un sunet plăcut, scrie Connect.

În ciuda prețului amețitor, Seneca nu oferă butoane media dedicate, iluminare RGB, conectivitate wireless sau rotiță de volum. Este o tastatură clasică, aproape minimalistă, gândită pentru puriști și colecționari care apreciază mai mult materialele rare și construcția impecabilă decât funcționalitățile moderne.

