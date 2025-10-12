Război pe piața fitness: Strava dă în judecată Garmin pentru încălcarea unor brevete

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 22:04
Conflictul dintre doi dintre cei mai mari jucători din domeniul tehnologiei sportive a ajuns în instanță. Strava a intentat un proces împotriva Garmin, acuzând compania americană că a copiat funcții esențiale ale aplicației sale și le-a integrat în propriul ecosistem de ceasuri și aplicații de fitness.

Procesul, depus pe 30 septembrie 2025 la o instanță federală din Colorado, are în centru două dintre cele mai populare funcții Strava: „segments”, secțiuni de traseu unde sportivii își pot compara performanțele – și „heatmaps”, hărți care arată zonele cele mai frecvent utilizate de sportivi. Strava susține că Garmin nu doar că a reprodus aceste idei, dar a încălcat și un acord anterior prin care avusese acces la ele, dezvoltând versiuni proprii în platforma Garmin Connect și pe dispozitivele sale.

Ce riscă Garmin

Strava cere despăgubiri financiare și un ordin permanent care ar putea opri Garmin din a vinde produse sau servicii ce includ funcțiile disputate. Vizate sunt ceasurile din seriile Forerunner, Fenix și Epix, computerele de bicicletă Edge, dar și platforma Garmin Connect. Dacă instanța îi dă dreptate, impactul ar putea fi masiv, punând în pericol unele dintre cele mai populare produse Garmin.

De partea cealaltă, Garmin respinge acuzațiile și afirmă că va apăra cu fermitate tehnologiile sale, considerând că funcțiile în discuție sunt standard în industrie și nu pot fi revendicate exclusiv de Strava.

Reprezentanții Strava au transmis pentru The Verge că procesul nu are ca scop blocarea utilizatorilor Garmin care își sincronizează datele cu Strava, ci protejarea tehnologiilor brevetate și împiedicarea competitorilor să profite de ele fără acord.

