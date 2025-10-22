Starlink va oferi internet broadband în spațiu. Viteze de până la 25 Gbps și conexiuni laser între sateliți

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 14:45
FOTO X/@MahalaxmiRaman

SpaceX, prin rețeaua Starlink, a anunțat o colaborare spectaculoasă cu startup-ul american Muon Space, pentru a aduce internetul broadband... direct în spațiu.

Noua tehnologie folosește lasere optice inter-satelit pentru a oferi conexiuni de până la 25 Gbps, capabile să transfere date între sateliți aflați la distanțe de până la 4.000 de kilometri.

Conexiune optică permanentă, fără dependență de stațiile terestre

Spre deosebire de sateliții de comunicații clasici, care se bazează pe legături intermitente cu stațiile de la sol, noul sistem va permite conectivitate continuă între sateliți. Prin integrarea laserelor Starlink Mini în sateliții Muon Halo, comunicația pe orbită devine constantă și independentă de infrastructura terestră.

Muon Space, companie fondată în 2021 în Silicon Valley, a anunțat parteneriatul ca pe „o premieră în industrie”, declarând că acesta marchează începutul unei ere în care sateliții vor funcționa ca platforme conectate live la internet, nu ca sisteme izolate.

Unul dintre primele proiecte care va beneficia de această tehnologie este FireSat, o constelație de sateliți destinată detecției rapide a incendiilor de vegetație.

Muon colaborează cu organizația non-profit Earth Fire Alliance, care folosește datele colectate pentru alertarea timpurie a autorităților.

Noua conexiune Starlink–Muon va permite transmiterea aproape în timp real a imaginilor și datelor din orbită, reducând latența fluxului de informații de la 20 de minute la doar câteva secunde.

