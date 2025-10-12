Spotify vine cu o schimbare pe care milioane de utilizatori o așteptau de ani de zile, totul fără nici un ban

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 20:06
450 citiri
Spotify vine cu o schimbare pe care milioane de utilizatori o așteptau de ani de zile, totul fără nici un ban
Spotify vine cu noi servicii FOTO: Instagram/ tren_dify

Spotify dă lovitura: utilizatorii fără abonament premium pot asculta orice piesă, fără shuffle. Pentru prima dată, cei care folosesc varianta gratuită a platformei pot alege direct ce melodie să asculte, fără să mai fie obligați să parcurgă liste interminabile în modul shuffle. Până acum, această opțiune era rezervată exclusiv abonaților Premium.

Noua funcție aduce mai mult control și libertate pentru utilizatorii fără abonament, eliminând frustrarea de a aștepta ca piesa dorită să apară „la întâmplare” și reducând limitările la skip-uri. Totuși, Premium rămâne atractiv prin avantajele sale: audio de calitate superioară, fără reclame și funcții extra.

Lossless pentru audiofili

Spotify nu se oprește aici. În următoarele două luni, abonații Premium din 50 de țări – inclusiv SUA, Germania, Japonia și Regatul Unit – vor primi acces gratuit la muzică lossless, în format FLAC 24-bit / 44,1 kHz. Această tehnologie oferă un sunet mult mai fidel decât versiunile comprimate standard.

Utilizatorii vor fi notificați în aplicație când funcția devine activă pentru contul lor, iar setarea poate fi modificată din meniul de calitate audio. Totuși, chiar și cu acest upgrade, Spotify rămâne în urma competitorilor precum Tidal sau Apple Music, care oferă Hi-Res peste 44,1 kHz. Mulți analiști cred că aceasta ar putea fi doar o etapă intermediară, urmând ca platforma să lanseze pe viitor un abonament special pentru audiofili.

...citeste mai departe despre "Spotify vine cu o schimbare pe care milioane de utilizatori o așteptau de ani de zile, totul fără nici un ban" pe Ziare.com

Uber închide în România opțiunea care le permitea pasagerilor să plătească mai puțin pentru curse. A fost valabilă doar un an și jumătate
Uber închide în România opțiunea care le permitea pasagerilor să plătească mai puțin pentru curse. A fost valabilă doar un an și jumătate
După mai puțin de doi ani de la lansare, Uber închide serviciul UberX Share în România, opțiunea care permitea pasagerilor să împartă aceeași cursă și să plătească mai puțin....
Adio reclame care te sperie la miezul nopții. Un stat obligă Netflix și YouTube să reducă volumul spoturilor
Adio reclame care te sperie la miezul nopții. Un stat obligă Netflix și YouTube să reducă volumul spoturilor
Dacă te-ai speriat de volumul unei reclame de pe Netflix sau de faptul că YouTube a bubuit brusc mai tare decât piesa, statul California are o veste bună. O nouă lege, semnată de guvernatorul...
#tehnologie, #spotify, #aplicatii , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă