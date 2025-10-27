Spotify lansează o funcție pentru Android Auto. Pasagerii vor putea controla muzica din mașină

Luni, 27 Octombrie 2025, ora 15:15
38 citiri
Spotify lansează o funcție pentru Android Auto. Pasagerii vor putea controla muzica din mașină
FOTO: Instagram/ The Velvet Sundown

Spotify pregătește o noutate care promite să schimbe atmosfera din timpul călătoriilor cu mașina. Platforma va introduce pe Android Auto o funcție care permite pasagerilor să se alăture și să contribuie la lista de redare, transformând playlistul șoferului într-o sesiune de ascultat muzică.

Noua opțiune, denumită Jam, poate fi activată direct din ecranul „Now Playing” al aplicației Android Auto. Odată pornită sesiunea, pe ecran apare un cod QR, pe care pasagerii îl pot scana pentru a se conecta. De acolo, aceștia pot adăuga melodii, vota piesele preferate sau modifica ordinea redării, în timp ce șoferul păstrează controlul total asupra playlistului.

Fără distrageri pentru șofer

Spotify explică faptul că scopul noii funcții este de a reduce distragerile la volan. Șoferul nu mai trebuie să caute manual melodii, în timp ce pasagerii pot adăuga rapid piesele dorite. Totuși, el rămâne „gazda” sesiunii și poate elimina participanți sau melodii care nu se potrivesc cu atmosfera.

Un avantaj important este că Jam funcționează cross-platform: utilizatorii de iPhone se pot conecta la o sesiune găzduită pe Android și invers, o flexibilitate pe care rivali precum Apple SharePlay nu o oferă.

Pentru a iniția o sesiune Jam, este obligatoriu ca șoferul să aibă un cont Spotify Premium. Pasagerii, însă, pot participa chiar și cu conturi gratuite, ceea ce face experiența accesibilă tuturor.

...citeste mai departe despre "Spotify lansează o funcție pentru Android Auto. Pasagerii vor putea controla muzica din mașină" pe Ziare.com

Honor lansează MagicOS 10: update-ul care aduce Android 16 și un nou val de inteligență artificială
Honor lansează MagicOS 10: update-ul care aduce Android 16 și un nou val de inteligență artificială
Honor face pasul următor în lumea Android cu MagicOS 10, o interfață complet redesenată, bazată pe Android 16, ce promite să ducă experiența de utilizare la un alt nivel. Noul software...
Apple rupe zidul dintre iPhone și Android: compania pregătește un sistem care mută aplicațiile și datele fără bătăi de cap
Apple rupe zidul dintre iPhone și Android: compania pregătește un sistem care mută aplicațiile și datele fără bătăi de cap
Apple lucrează la un nou framework numit AppMigrationKit, menit să simplifice drastic procesul de transfer al aplicațiilor și datelor dintre iOS și Android. Este o premieră absolută pentru...
#tehnologie, #Android, #spotify , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0848 RON

0.0013

1 USD = 4.3684 RON

-0.0105
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
  2. Cum își omoară utilizatorii bateria telefonului fără să-și dea seama. Cele mai frecvente greșeli la smartphone-uri
  3. Cum e să trăiești în cele mai inteligente orașe din lume: ”Nu mai am nevoie de chei, carduri sau portofel”
  4. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană
  5. O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul lui ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”
  6. Avertisment pentru evazioniști. Ofensiva pregătită de ANAF, cu ajutorul inteligenței artificiale
  7. Americanii au prezentat avionul de luptă fără pilot care decolează vertical, fara pistă, și poate zbura fără GPS
  8. Meta interzice ChatGPT pe WhatsApp. Schimbare majoră pentru miliarde de utilizatori
  9. Nike a reinventat mersul. Pantofii care merg „singuri” și promit să schimbe totul
  10. Top 10 țări din lume pentru nomazii digitali în 2025: 7 sunt în Europa