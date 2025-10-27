Spotify lansează o funcție pentru Android Auto. Pasagerii vor putea controla muzica din mașină

Spotify pregătește o noutate care promite să schimbe atmosfera din timpul călătoriilor cu mașina. Platforma va introduce pe Android Auto o funcție care permite pasagerilor să se alăture și să contribuie la lista de redare, transformând playlistul șoferului într-o sesiune de ascultat muzică.

Noua opțiune, denumită Jam, poate fi activată direct din ecranul „Now Playing” al aplicației Android Auto. Odată pornită sesiunea, pe ecran apare un cod QR, pe care pasagerii îl pot scana pentru a se conecta. De acolo, aceștia pot adăuga melodii, vota piesele preferate sau modifica ordinea redării, în timp ce șoferul păstrează controlul total asupra playlistului.

Fără distrageri pentru șofer

Spotify explică faptul că scopul noii funcții este de a reduce distragerile la volan. Șoferul nu mai trebuie să caute manual melodii, în timp ce pasagerii pot adăuga rapid piesele dorite. Totuși, el rămâne „gazda” sesiunii și poate elimina participanți sau melodii care nu se potrivesc cu atmosfera.

Un avantaj important este că Jam funcționează cross-platform: utilizatorii de iPhone se pot conecta la o sesiune găzduită pe Android și invers, o flexibilitate pe care rivali precum Apple SharePlay nu o oferă.

Pentru a iniția o sesiune Jam, este obligatoriu ca șoferul să aibă un cont Spotify Premium. Pasagerii, însă, pot participa chiar și cu conturi gratuite, ceea ce face experiența accesibilă tuturor.

