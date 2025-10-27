Sora 2, generatorul video AI de la OpenAI, primește primul upgrade major. Acum se pot face clipuri cu animale de companie transformate în eroi

Luni, 27 Octombrie 2025, ora 20:35
48 citiri
Sora 2, generatorul video AI de la OpenAI, primește primul upgrade major. Acum se pot face clipuri cu animale de companie transformate în eroi
FOTO Sora

OpenAI pregătește o actualizare pentru Sora 2, platforma sa de generare video bazată pe inteligență artificială. Noul update promite să ducă experimentul viral la un alt nivel: pozele cu pisici, câini sau alte animale de companie vor putea fi transformate în scene cinematografice, cu eroi care sar prin explozii, aleargă pe clădiri sau zboară prin spațiu, totul creat de AI.

Pentru cei care nu au încercat-o încă, Sora este o platformă gratuită care permite utilizatorilor să genereze clipuri video scurte pornind de la o simplă descriere text. Rezultatele au oscilat până acum între spectaculos și bizar: secvențe semi-pixelate, personaje care se mișcă nefiresc și o estetică haotică devenită deja un fenomen online, cunoscut sub termenul de AI Slop.

Cu toate acestea, următorul pas promite un salt vizibil în calitate. Echipa OpenAI anunță că Sora 2 va introduce opțiuni pentru editare video de bază, optimizări pentru timp de procesare și chiar o aplicație dedicată pentru Android, menită să facă procesul de creare mai accesibil și mai rapid.

Un element vedetă al noului update este modul „Cameo pentru animale”, prin care utilizatorii pot integra poze cu animalele lor de companie direct în scenarii generate de AI.

De asemenea, Sora 2 va permite reapariția personajelor generate anterior, astfel încât utilizatorii să poată continua povești virale sau să construiască serii recurente de clipuri, o funcție cerută de comunitate.

#tehnologie, #inteligenta artificiala, #openAI , #Stiri Internet

